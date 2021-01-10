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Бездумная исполнительность

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы
10 января 2021 Просмотров: 48 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Столица Украины попала в рейтинг 50 лучших городов для удаленной работы. Данный рейтинг был составлен порталом Big 7 Travel.

Киев оказался на 20 месте рейтинга. Отмечается, что в украинской столице есть все необходимое для работы вне офиса: доступ к интернету и коворкинги. Кроме этого в Киеве дешевая еда и жилье, а также есть возможность путешествовать в Европу.

Отметим, что каждый город оценивался по 10 критериям:

  • скорость интернета и его качество;
  • средняя зарплата; уровень занятости;
  • стоимость аренды жилья и его выбор;
  • наличие интересных возможностей для досуга;
  • качество и доступность медицины;
  • транспорт и инфраструктура;
  • наличие локаций для работы;
  • общее качество жизни.

В Первую пятерку рейтинга попали такие города: американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.
По материалам: NewsOne

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Столица Украины попала в рейтинг 50 лучших городов для удаленной работы. Данный рейтинг был составлен порталом Big 7 Travel.

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