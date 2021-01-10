Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Столица Украины попала в рейтинг 50 лучших городов для удаленной работы. Данный рейтинг был составлен порталом Big 7 Travel.

Киев оказался на 20 месте рейтинга. Отмечается, что в украинской столице есть все необходимое для работы вне офиса: доступ к интернету и коворкинги. Кроме этого в Киеве дешевая еда и жилье, а также есть возможность путешествовать в Европу.

Отметим, что каждый город оценивался по 10 критериям:

скорость интернета и его качество;

средняя зарплата; уровень занятости;

стоимость аренды жилья и его выбор;

наличие интересных возможностей для досуга;

качество и доступность медицины;

транспорт и инфраструктура;

наличие локаций для работы;

общее качество жизни.

В Первую пятерку рейтинга попали такие города: американский город Остин в штате Техас, тайский Чиангмай, Берлин, Барселона и Мельбурн.