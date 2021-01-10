Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

|10 января 2021
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Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.
По его словам, для строительства города на Марсе потребуется много ресурсов.
"На самом деле, у меня практически не будет собственности, имеющей денежную ценность, кроме акций компаний", - пояснил Маск.
Ранее Маск говорил, что первый человек сможет высадиться на Марсе в 2026 году. К 2050 году он планирует отправить на эту планету 1 миллион человек. Маск начал распродавать свое имущество еще в прошлом году. Он уже продал несколько домов в Калифорнии.
Напомним, 9 января сообщалось, что американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск укрепляется на первой позиции в списке самых богатых людей мира. Его состояние продолжает расти.
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10 января 2021
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• До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер
6 января 2021
• Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна
• Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января
• В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать
• Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала
• Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли
• В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна
30 декабря 2020
• Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность
• Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза
• Духовность, как основа возникновения и употребления чая
• В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны
• Картины по номерам: новое направление в живописи
• Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19
28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
• Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной
• Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье
• Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом
• С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения
• Hackett - английский бренд люксовой одежды
• В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства
• Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ
• ВНО-2021: обнародованы даты регистрации на пробное тестирование и стоимость
24 декабря 2020
• На 30-ю годовщину Украины построят самую длинную дорогу, которая соединит запад и восток
• Девять групп, пять этапов и 50% населения: что известно о плане вакцинации от COVID в Украине
• Жесткий карантин в Украине будет действовать с 8 до 24 января
• В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили в этом году
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• Для ФЛП объяснили причины отказов в "карантинных" 8 тысячах
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Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.