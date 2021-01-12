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Бездумная исполнительность

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию
12 января 2021 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Исследования показали связь между COVID-19 и эректильной дисфункцией. Ученые определили три фактора, которые влияют на возможное появление импотенции у мужчин как осложнение после перенесенного коронавируса.

Так, нарушения в репродуктивной системе мужчин, которые переболели COVID-19, могут быть вызваны тремя главными факторами:

  • Нарушение в системе кровообращения. Известно, что сердечно-сосудистая и половая системы неразрывно связаны. И когда COVID-19 вызывает воспаление в сердце и прилегающих тканях, это влияет на кровоснабжение мужского полового органа.
  • Психологический "постковидный" синдром. Сексуальная активность тесно также связана с психологическим состоянием. А из-за, что COVID-19 регулярно приводит к длительному ухудшению морально-психологического состояния, слабости, депрессии, тревоге, плохому настроению, то это также может привести к эректильной дисфункции.
  • Общее ухудшение самочувствия и состояния здоровья. Эректильная дисфункция обычно является симптомом основной проблемы. Мужчины со слабым здоровьем и хроническими болезнями чаще страдают от проблем сексуального здоровья.

Еще одной причиной для беспокойства является возможное инфицирование тестикул коронавируса у больных COVID-19. Исследователи еще не пришли к выводу, имеет ли это длительный эффект и влияет ли на возможность иметь детей.

"Эректильная дисфункция - это четкий биологический маркер общего состояния физического и психического здоровья", - подчеркивает автор исследования, профессор эндокринологии и медицинской сексологии Эмануэле Джаннини.

Вместе с тем, эксперты считают, что бессимптомное течение COVID-19 не исключает наступления опасных осложнений, в том числе и эректильной дисфункции. Задокументировано случаи, когда обследование людей, у которых не было никаких симптомов, показывали пневмонию на КТ, тяжелые сосудистые и сердечные осложнения и другие осложнения.

Отметим, единственный метод тестирования, который может показать не только активную фазу заболевания COVID-19, но и расскажет, переболел ли уже человек коронавирусом, является иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела. Эта информация может пригодиться для исключения "ковидных" осложнений даже при бессимптомном течении болезни.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию»

Исследования показали связь между COVID-19 и эректильной дисфункцией. Ученые определили три фактора, которые влияют на возможное появление импотенции у мужчин как осложнение после перенесенного коронавируса.

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