|12 января 2021
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Исследования показали связь между COVID-19 и эректильной дисфункцией. Ученые определили три фактора, которые влияют на возможное появление импотенции у мужчин как осложнение после перенесенного коронавируса.
Так, нарушения в репродуктивной системе мужчин, которые переболели COVID-19, могут быть вызваны тремя главными факторами:
Еще одной причиной для беспокойства является возможное инфицирование тестикул коронавируса у больных COVID-19. Исследователи еще не пришли к выводу, имеет ли это длительный эффект и влияет ли на возможность иметь детей.
"Эректильная дисфункция - это четкий биологический маркер общего состояния физического и психического здоровья", - подчеркивает автор исследования, профессор эндокринологии и медицинской сексологии Эмануэле Джаннини.
Вместе с тем, эксперты считают, что бессимптомное течение COVID-19 не исключает наступления опасных осложнений, в том числе и эректильной дисфункции. Задокументировано случаи, когда обследование людей, у которых не было никаких симптомов, показывали пневмонию на КТ, тяжелые сосудистые и сердечные осложнения и другие осложнения.
Отметим, единственный метод тестирования, который может показать не только активную фазу заболевания COVID-19, но и расскажет, переболел ли уже человек коронавирусом, является иммуноферментный анализ (ИФА) на антитела. Эта информация может пригодиться для исключения "ковидных" осложнений даже при бессимптомном течении болезни.
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Комментарии к статье «Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию»
Исследования показали связь между COVID-19 и эректильной дисфункцией. Ученые определили три фактора, которые влияют на возможное появление импотенции у мужчин как осложнение после перенесенного коронавируса.