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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ
12 января 2021 Просмотров: 71 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.

"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ»

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

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