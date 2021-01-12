|12 января 2021
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Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.
По его словам, вместе с и.о. министра энергетики Юрием Витренко и главой НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым провели встречу с народными депутатами фракции "Слуга народа". На встрече обсуждали ситуацию с тарифами на газ для населения.
"Представители Минэнерго и "Нафтогаза" представили два плана, оба из которых приведут к снижению платежек для людей. Спасибо нардепам за встречу и совместную работу. Нам важно было услышать конструктивные предложения по обоим планам. Это позволит как можно быстрее принять ряд управленческих решений, которые будут способствовать установлению справедливых цен на газ", - добавил Шмыгаль.
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28 декабря 2020
• ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"
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Комментарии к статье «Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ»
Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.