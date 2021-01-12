|12 января 2021
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Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав пока не планировал введение специальных справок о вакцинации от коронавируса, но рассматривает такую возможность.
По его словам, многие страны уже ввели такую возможность, чтобы заменить этим документом специальный страховой полис для граждан других государств. Он отметил, что если речи о создании в Украине иммунных паспортов быть пока не может, то создание таких международных удостоверений "четко урегулировано медико-санитарными правилами".
"После того, как появилась вакцина от COVID-19, многие страны заменяют страховые полисы на международные удостоверения о вакцинации. Украина этот вопрос пока что рассматривает, потому как до конца неизвестно, останавливает ли распространение коронавируса вакцинированный человек", - сказал Ляшко.
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Комментарии к статье «В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации»
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав пока не планировал введение специальных справок о вакцинации от коронавируса, но рассматривает такую возможность.