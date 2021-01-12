 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации
12 января 2021 Просмотров: 49 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав пока не планировал введение специальных справок о вакцинации от коронавируса, но рассматривает такую возможность.

По его словам, многие страны уже ввели такую возможность, чтобы заменить этим документом специальный страховой полис для граждан других государств. Он отметил, что если речи о создании в Украине иммунных паспортов быть пока не может, то создание таких международных удостоверений "четко урегулировано медико-санитарными правилами".

"После того, как появилась вакцина от COVID-19, многие страны заменяют страховые полисы на международные удостоверения о вакцинации. Украина этот вопрос пока что рассматривает, потому как до конца неизвестно, останавливает ли распространение коронавируса вакцинированный человек", - сказал Ляшко.
По материалам: NewsOne

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

12 января 2021

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

Также в разделе

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

— 12 января 2021 —

Кабинет министров в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были поданы "конструктивные предложения". Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в своем Telegram.

Читать далее ⇒

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

— 12 января 2021 —

Гиалуроновая кислота – это не кислота в прямом ее понимании, она не обладает растворяющими свойствами. Гиалуронка (ГК) присутствует в тканях тела и способна удерживать массу воды, во многом превосходящую ее собственную. Поэтому применение гиалуроновй кислоты такое широкое не только в косметологии, но и в медицине.

Читать далее ⇒

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

— 12 января 2021 —

Исследования показали связь между COVID-19 и эректильной дисфункцией. Ученые определили три фактора, которые влияют на возможное появление импотенции у мужчин как осложнение после перенесенного коронавируса.

Читать далее ⇒

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

— 10 января 2021 —

Основатель Tesla и Space X Илон Маск готов распродать свое имущество ради заселения Марса. Он хочет, чтобы человечество стало космической цивилизацией и многопланетным видом.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации»

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Минздрав пока не планировал введение специальных справок о вакцинации от коронавируса, но рассматривает такую возможность.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Закодированное письмо серийного убийцы Зодиака расшифровали

В Славянске мать избила медика "скорой" за отказ проводить ПЦР-тест ребенку

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Действующие чемпионы и грозные балканцы: с кем будет играть Украина в отборе на ЧМ-2022

Украинец Новиков завоевал титул самого сильного человека планеты

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

12 января 2021

С 1 января 2021 года поменялись правила оформления субсидий. Как теперь назначают льготу

В Минздраве рассказали, когда украинцам будут выдавать справки о вакцинации

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Дешевого топлива на всех не хватит: Газовики не понимают, как будет реализован план Кабмина по снижению цен

Шмыгаль анонсировал скорое снижение цен на газ

Что такое гиалуроновая кислота и насколько она эффективна

Миллион убытков и 180 тысяч штрафов: итоги новогодней елочной кампании

Коронавирус грозит сексуальному здоровью: почему COVID-19 вызывает импотенцию

10 января 2021

Илон Маск готов продать все имущество ради заселения Марса

Киев попал в рейтинг самых удобных городов для удаленной работы

Популярные браслеты на руку

До конца локдауна в Украине 15 дней. Полный перечень ужесточенных карантинных мер

6 января 2021

Стало известно, будут ли работать поезда во время локдауна

Новые правила микрокредитов: что изменилось с 1 января

В Украине стартовала кампания декларирования доходов: что нужно знать

Использование алюминиевого профиля в строительстве: плюсы материала

Украина за год на фоне пандемии потеряла более 6% внешней торговли

В Кабмине рассказали, какие товары уберут из списка ограничений на продажу во время локдауна

30 декабря 2020

Приложение "Дия" прошло проверку на безопасность

Начисления за коммуналку в Украине выросли более чем в два раза

Духовность, как основа возникновения и употребления чая

В Украине гриппом и ОРВИ переболело 5,7% населения страны

Картины по номерам: новое направление в живописи

Украина заключила контракт на 1,8 млн доз китайской вакцины от COVID-19

28 декабря 2020

ФЛП и наемные работники подали более 400 тыс. заявок на получение "карантинных"

Киберспортсмены стали подобны настоящим рок-звездам. Мнение Марии Inverno Гуниной

Сергей Палкин рассказал о трансферных планах "Шахтера" на зимнее межсезонье

Агентство «Карандаш» — качественное образование за рубежом

С 1 января отменятся льготный тариф на первые 100 киловатт тока для населения

Hackett - английский бренд люксовой одежды

В Украине экспериментально запустят онлайн-регистрацию места жительства

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top