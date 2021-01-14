Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды

|14 января 2021
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Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.
Статья обвинения в принятом Палатой представителей документе одна — подстрекательство к мятежу.
За импичмент Трампу проголосовали 232 члена Палаты представителей Конгресса США, когда против — 197 конгрессменов. Согласно итогам голосования, резолюцию об импичменте поддержали не менее 10 однопартийцев Трампа в Палате представителей.
Теперь обвинительное заключение будет передано в Сенат, где процедура превратится в судебный процесс. Однако, согласно графику работы Сената, он может заняться вопросом импичмента уже после окончания президентского срока Трампа. Сенат не будет собираться для обсуждения каких-либо серьезных тем, требующих голосования, до 19 января, а инаугурация демократа Джозефа Байдена в качестве следующего главы государства состоится в полдень 20 января.
Оглашение второго импичмента для Трампа произошло после того, как группа сторонников американского лидера-республиканца 6 января после митинга в Вашингтоне ворвалась в здание Капитолия, где в это время проходила совместная сессия палат Конгресса США. Они должны были утвердить победу демократа Джо Байдена на выборах президента. В заседании был объявлен перерыв, полиция Капитолия эвакуировали членов Конгресса из здания. Пять человек погибли, 52 человека были арестованы.
После этого Палата представителей Конгресса США хотела передать резолюции с призывом к вице-президенту Майклу Пенсу, воспользовавшись 25-й поправкой, чтобы устранить Трампа от власти из-за беспорядков, которые произошли 6 января в Вашингтоне. Впрочем, вице-президент США Майкл Пенс отказался отстранять американского лидера от власти.
Поэтому, демократы в Конгрессе США инициировали новую процедуру импичмента президента Трампа.
Демократы в Палате представителей в сравнительно недавнем прошлом уже пытались устранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат в начале 2020 года оправдал 45-го президента США.
Так, 18 декабря 2019 года Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняли злоупотребления властью и препятствование работе Конгресса.
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Комментарии к статье «Трамп стал первым президентом в истории США, которому объявили импичмент дважды»
Контролируемая демократами Палата представителей Конгресса США в среду одобрила резолюцию об импичменте действующего президента-республиканца Дональда Трампа. Голосование еще продолжается, однако инициатива уже набрала необходимое для ее утверждения количество голосов законодателей. Трансляцию вел телеканал C-SPAN.