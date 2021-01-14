Бизнесу с сегодняшенго дня грозит немалый штраф за клиентов без масок

Прием клиентов без масок с сегодняшнего дня грозит предпринимателям штрафами по несколько тысяч, хоть самого посетителя могут оштрафовать только от 170 до 255 грн. Новый закон вступает в силу 14 января.

Официально опубликованный накануне закон предусматривает штраф от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан - при необлагаемом минимуме доходов граждан в 17 грн - от 3400 до 5100 грн.

Такое наказание действует в случае, если предприниматель, в том числе ФЛП, допускает клиента в общественное место или общественный транспорт без маски в период карантина, а также за отсутствие предупреждения о необходимости одеть средство защиты, или же за отсутствие реагирования на пребывание людей без маски в помещении.

Предусмотрено также соответствующие штрафы в период действия карантина из-за неношения маски работниками предприятий или непосредственно предпринимателем.

Добавим, в прошлом году в ноябре заработал закон, предусматривающий штрафы от 170 до 255 грн за пребывание в общественных заведениях и транспорте без средств защиты, в частности, масок или респираторов, закрывающих нос и рот.