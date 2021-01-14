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Фотофакт

Бездумная исполнительность

МИД запустил сайт об Украине
14 января 2021 Просмотров: 35 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Министерство иностранных дел запустило сайт об Украине. Государство Украины уже выкупило интернет-домен Ukraine.com, на котором будет размещен данный сайт. Об этом на брифинге заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, в основе сайта будет визуальный бренд Ukraine Now.

"Нам удалось получить под контроль и управление государства интернет-домен ukraine.ua. Теперь по этому адресу будет расположен сайт, который будет рассказывать миру об Украине. Этот сайт может стать магнитом для иностранного туриста, бизнесмена и студента", - заявил Кулеба.

Сайт будет состоять из разделов Explore (Открой Украину), Invest (Инвестируй в Украине) и Study (Учись в Украине). В разделе Explore можно будет найти информацию о том, куда поехать, что увидеть, как провести свободное время, узнать историю Украины. Invest будет разъясняться как инвестировать в Украину и почему это выгодно. В разделе Study иностранные студенты смогут узнать, где в Украине они смогут учиться, а также какие образовательные услуги они могут получить в стране.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «МИД запустил сайт об Украине»

Министерство иностранных дел запустило сайт об Украине. Государство Украины уже выкупило интернет-домен Ukraine.com, на котором будет размещен данный сайт. Об этом на брифинге заявил Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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