|14 января 2021
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В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%
Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводили фонд "Демократические инициативы" и КМИС.
В целом в мире более половины (54%) респондентов стран, где проводилось исследование, ответили, что считают себя счастливыми, только около одного из десяти (14%) говорят, что они несчастны. Чуть больше четвертой части опрошенных (31%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс составляет 40%.
Украина оказалась в десятке стран, жители которых склонны считать свою личную жизнь несчастливым. В рейтинге 41 стран Украина занимает пятое место с конца.
Во время исследования Gallup International было опрошено 38 709 человек во всем мире. В каждой стране в течение октября-декабря 2020 года были проведены интервью по представительной выборке из примерно 1000 человек. Погрешность опроса составляет от 3-5% на уровне 95% доверия.
Отметим, по данным опроса Gallup International, в конце 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми и только 18% считали свою жизнь несчастливой, индекс счастья составлял 33%.
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Комментарии к статье «Индекс счастья Gallup: Украина оказалась в конце списка»
В конце 2020 года количество счастливых людей в Украине (49%) было больше числа несчастливых (35%). Однако по сравнению с прошлым годом индекс счастья значительно упал - с +33% до +14%