В Украине больше не будут выдавать "красных дипломов". Изменения по оформлению дипломов вступили в силу с января этого года.

Так, соответствующий приказ был подписан 29 декабря 2020 года министром образования и науки Сергеем Шкарлетом.

Шкарлет утвердил новые формы дипломов. Теперь студенты смогут получить диплом младшего бакалавра, бакалавра, магистра, доктора философии, доктора искусств, доктора наук.

Также в Министерстве утвердили формы приложения к европейскому образцу и образец академической справки. Кроме того, были утверждены новые формы для дипломов доктора философии, доктора искусств и доктора наук. В дипломах специалиста и младшего специалиста в графе "степень высшего образования" указываться образовательно-квалификационный уровень.

В дипломах младшего бакалавра, бакалавра или магистра, которые будут получать выпускники без гражданства, будет дополнительно указываться год поступления и полное название учебного заведения к которому студент поступил в начале обучения в Украине.