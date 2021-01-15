В МОН рассказали, как проверят знания по украинскому у Президента и госслужащих

В Украине 16 июля должен начаться экзамен на уровень владения украинским языком для государственных служащих, а также должностных лиц, в частности, Президента. В пресс-службе МОН рассказали из каких частей будет состоять экзамен и можно ли подделать результаты.

“С 16 января 2021 года сфера обслуживания должна перейти на украинский, а уже через полгода 16 июля должен начаться испитування на уровень владения государственным языком. Его будут сдавать прежде лица, стремящиеся стать гражданами Украины, государственные служащие, а также должностные лица в различных сферах — министры, судьи, ректоры университетов, директора школ, и даже сам Президент”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что ответственным за этот процесс является Национальная комиссия по стандартам государственного языка. Комиссия уже более года активно готовит программу комплексного экзамена и все необходимые документы, чтобы экзамен стартовал вовремя и был доступен в разных регионах Украины.

“По планам он должен быть зашифрованным и компьютеризированным, чтобы ни у кого не возникало соблазна „повлиять“ на результаты. Экзамен будет состоять из двух этапов — письменного и устного”, — добавили в МОН.