Два десятка мировых лидеров на этой неделе встретятся на "виртуальном Давосе"

На этой неделе в онлайн-режиме стартует ежегодная сессия Всемирного экономического форума, на которой планируется выступление около двух десятков лидеров ряда крупнейших государств.

Согласно опубликованной программе, принять участие в сессии должны, в частности, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди и многие другие.

Кроме того, запланировано участие руководителей ключевых международных организаций. Среди них - глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава МВФ Кристалина Георгиева, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш и генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Выступления Меркель, Макрона, Георгиевой и фон дер Ляен ожидаются 26 января.

Кроме того, в понедельник, 25 января, должна состояться сессия "Восстанавливая экономический рост" с участием главы Европейского центробанка Кристин Лагард.

Среди главных тем форума 2021 года - тема охраны окружающей среды и здравоохранения, а также использование новых технологий, изменение экономики для обеспечения пользы для "богатых, а не только избранных", объединение глобальных усилий и многое другое.

Место встречи

В январе 2021 года в традиционные для форума даты пройдет только онлайн-конференция Davos Agenda - c 25 по 29 января. Основной Давосский форум в 2021 году запланирован в Сингапуре на 13-16 мая, сообщил Reuters.