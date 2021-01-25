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Фотофакт

Бездумная исполнительность

НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты
25 января 2021 Просмотров: 57 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

По состоянию 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось 723 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24% от объема наличности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

По данным НБУ, второй по распространенности была банкнота номиналом 500 гривен (592,2 млн штук или 19,7%).

Наиболее распространенной была монета номиналом в 10 копеек (3,947 млрд штук или 29,2% от монет в обращении).

Всего по состоянию на 1 января 2021 года в наличном обращении находилось наличных на 558,5 млрд грн. Из них банкнот - на 555,1 млрд грн (3 млрд шт.) и монет - на 3,2 млрд грн (13,5 млрд шт.).

На одного украинца приходилось 72 банкноты и 149 разменных и оборотных платежных монет (на начало 2020 года - 70 и 182 шт. соответственно).

Напомним, за 2020 год наличные деньги в обращении выросли на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «НБУ назвал наиболее распространенные банкноты и монеты»

По состоянию 1 января 2021 года в наличном обращении Украины находилось 723 млн штук банкнот номиналом 200 гривен. Это составляет 24% от объема наличности. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).

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