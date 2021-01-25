Первая в ЕС: Германия будет бороться с COVID лекарством на основе антител

Германия первой в Европейском союзе начнет использовать препарат для лечения коронавируса на основе моноклональных антител. Ранее такое лекарство применяли при лечении заразившегося коронавирусом 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Об этом заявил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан в интервью изданию Bild am Sonntag.

По его словам, немецкое правительство уже закупило 200 тысяч доз препарата. На это власти выделили 400 млн евро.

Министр отметил, что препарат начнут использовать в Германии уже со следующей недели. Первым делом препарат поступит в университетские клиники.

"Введение этих антител на ранней стадии может помочь предотвратить тяжелое течение болезни у пациентов с высоким уровнем риска", - отметил Шпан.

По его словам, моноклональные антитела действуют "как пассивная вакцинация".

Глава немецкого Минздрава не назвал производителя препарата, однако, как отмечает издание, речь идет о средстве, которое ранее применялось при лечении Трампа.

Отметим, Дональду Трампу во время лечения от COVID давали среди прочего препарат компании Regeneron, который представляет собой экспериментальный коктейль из моноклональных антител.