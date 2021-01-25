Украинский язык станет обязательным для сдачи ВНО с 2025 года

Сейчас язык при сдаче экзамена для поступления в вузы в Украине можно выбирать.

«С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сдачи - один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в вузы. Украинский язык должен быть обязательным для ВНО. И сегодня надо утверждать еще и качество преподавания, качество тестов самого ВНО. Чтобы тесты ВНО имели, кроме всего прочего, высокую оценку. Потому что, скажем, требования к сертификатам уровня владения государственным языком государственными служащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям. Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными», - отметил Тарас Кремень.