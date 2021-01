Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд

Все спутники на орбиту доставила ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся в рамках миссии Transporter-1 с комплекса SLC-40 во Флориде. Это – пятый полет ракеты.

Falcon-9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Sill Love You" в Атлантическом океане через девять минут после старта.

Компания Маска опубликовала на странице в Twitter видео запуска и приземления ракеты.

Ранее, 15 февраля 2017 года самый рекордный запуск спутников в космос осуществила индийская миссия PSLV-C36. Тогда было отправлено на орбиту одновременно 104 аппарата.