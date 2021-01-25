Компания Маска отправила в космос одновременно более 140 спутников и поставила новый рекорд

|25 января 2021
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Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту в воскресенье, 24 января, сразу 143 спутника и таким образом побила новый рекорд. Этот запуск стал самым массовым в истории космонавтики.
Все спутники на орбиту доставила ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся в рамках миссии Transporter-1 с комплекса SLC-40 во Флориде. Это – пятый полет ракеты.
Falcon-9 приземлилась на беспилотную платформу "Of Course I Sill Love You" в Атлантическом океане через девять минут после старта.
Компания Маска опубликовала на странице в Twitter видео запуска и приземления ракеты.
Liftoff! pic.twitter.com/js3zVM77rH— SpaceX (@SpaceX) January 24, 2021
Ранее, 15 февраля 2017 года самый рекордный запуск спутников в космос осуществила индийская миссия PSLV-C36. Тогда было отправлено на орбиту одновременно 104 аппарата.
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Американская компания миллиардера Илона Маска SpaceX запустила на орбиту в воскресенье, 24 января, сразу 143 спутника и таким образом побила новый рекорд. Этот запуск стал самым массовым в истории космонавтики.