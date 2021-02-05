В Украине могут запретить размещение рекламы на дорогах

— 3 февраля 2021 —

В ЕС обновили ограничения на въезд в Шенгенскую зону из третьих стран. Критерии для открытия границ стали жестче. Также отныне будут требовать отрицательный ПЦР-тест для въезда в ЕС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Deutsche Welle.

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