Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

Физические лица - предприниматели (ФОПы) и наемные работники с 19 апреля могут подавать заявки на получение 8 тысяч гривен компенсации за введенные карантинные ограничения. Заявки могут подавать только люди из "красных" зон.

Инструкция по подаче заявки опубликована на портале "Дія".

По данным портала, подача заявки займет около 5 минут. Конечный срок подачи заявления: 30 дней со дня введения "красного" уровня в регионе.

Для подачи заявления необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться в кабинете гражданина на diia.gov.ua с помощью электронной подписи или BankID. "Дія" автоматически проверит данные в Реестре застрахованных лиц Пенсионного фонда и Государственной налоговой службы Украины на соответствие условиям выплаты. Выбрать область, в которой производится деятельность. Подтвердить свое текущее место работы. Ввести номер своего гривневого счета в формате IBAN. Получить средства можно только на личный счет. Узнать IBAN своего счета можно здесь. Проверить и отправить сформированное заявление. Получить уведомление о зачислении выплаты.

Если деятельность проводится в области, которая была отнесено к "красной" зоне в течение февраля-марта 2021 года, подать заявление можно до 18 мая 2021 года включительно.