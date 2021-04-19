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Бездумная исполнительность

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам
19 апреля 2021 Просмотров: 53 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президенткой Еврокомиссии Верой Юровой", - сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - сообщил Шмыгаль.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам»

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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