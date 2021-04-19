COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Украина будет сотрудничать с Европейским Союзом над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Об этом сообщил в Facebook Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Украина договорилась с Еврокомиссией о сотрудничестве над совместимостью украинского и европейского Цифрового сертификата об иммунитете от COVID-19. Соответствующие договоренности по моему поручению достигла вице-премьер Ольга Стефанишина во время встречи с вице-президенткой Еврокомиссии Верой Юровой", - сообщил Шмыгаль.

По словам главы правительства, Цифровой сертификат ЕС будет подтверждать, что человек вакцинировался от коронавируса, выздоровел от него, а также сдал тесты.

"Совместимость украинского и европейского сертификата позволит украинцам беспрепятственно путешествовать по Европе", - сообщил Шмыгаль.