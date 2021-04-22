"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

Компьютеризированные отделения "Укрпочты" начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для оплаты платежей от 5 тыс грн.

Отмечается, что теперь для осуществления платежей на общую сумму от 5 тыс грн больше не нужно предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность, - достаточно иметь электронные документы в приложении, установленном на смартфоне клиента.

"Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывается сканером в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в приложении Дія копии электронных документов передаются в систему Укрпочты.

Например, клиенты в отделении при оплате стоимости обучения в вузах, налога на покупку недвижимости или приобретения автомобиля, услуг нотариусов или иных платежей могут показать только документы из приложения Дія", - пояснили в компании.

"Вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, в приложении используются электронные: паспорт гражданина Украины (ID-карта) или заграничный паспорт.

Обращаем внимание, чтобы оплатить коммунальные или бюджетные платежи на общую сумму до 30 000 гривен, не нужно предоставлять документы для верификации личности", - добавили в "Укрпочте".

Компания также напомнила, что в случае осуществления финансовой операции на общую сумму более 30 000 грн, согласно внутренним нормативным документам Укрпочты по вопросам финансового мониторинга, клиент должен заполнить анкету.

А в случае осуществления финансовой операции на сумму 400 000 гривен или более дополнительно к анкете необходимо предоставить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств.

"Это может быть справка о зарплате, выписка о сумме средств на счете, документы, подтверждающие получение наследства и т.п.", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании также напомнила, что в марте Укрпочта начала принимать е-документы в "Дії" для получения посылок в пределах Украины с послеоплатой на сумму от 5000 грн и международных посылок с послеоплатой на любую сумму, а также для приема и выплаты почтовых переводов (в том числе переводов наложенного и таможенных платежей).