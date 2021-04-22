 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей
22 апреля 2021 Просмотров: 29 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Компьютеризированные отделения "Укрпочты" начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для оплаты платежей от 5 тыс грн.

Отмечается, что теперь для осуществления платежей на общую сумму от 5 тыс грн больше не нужно предоставлять бумажные документы, удостоверяющие личность, - достаточно иметь электронные документы в приложении, установленном на смартфоне клиента.

"Приложение генерирует индивидуальный штрих-код для документа, который считывается сканером в отделении при оплате платежа. А после разрешения пользователя в приложении Дія копии электронных документов передаются в систему Укрпочты.

Например, клиенты в отделении при оплате стоимости обучения в вузах, налога на покупку недвижимости или приобретения автомобиля, услуг нотариусов или иных платежей могут показать только документы из приложения Дія", - пояснили в компании.

"Вместо бумажных документов, удостоверяющих личность, в приложении используются электронные: паспорт гражданина Украины (ID-карта) или заграничный паспорт.

Обращаем внимание, чтобы оплатить коммунальные или бюджетные платежи на общую сумму до 30 000 гривен, не нужно предоставлять документы для верификации личности", - добавили в "Укрпочте".

Компания также напомнила, что в случае осуществления финансовой операции на общую сумму более 30 000 грн, согласно внутренним нормативным документам Укрпочты по вопросам финансового мониторинга, клиент должен заполнить анкету.

А в случае осуществления финансовой операции на сумму 400 000 гривен или более дополнительно к анкете необходимо предоставить копии документов, подтверждающих источники происхождения средств.

"Это может быть справка о зарплате, выписка о сумме средств на счете, документы, подтверждающие получение наследства и т.п.", - говорится в сообщении.

Пресс-служба компании также напомнила, что в марте Укрпочта начала принимать е-документы в "Дії" для получения посылок в пределах Украины с послеоплатой на сумму от 5000 грн и международных посылок с послеоплатой на любую сумму, а также для приема и выплаты почтовых переводов (в том числе переводов наложенного и таможенных платежей).
По материалам: Экономическая правда

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

22 апреля 2021

Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника

Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

16 апреля 2021

Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса

Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Как выбрать зимние женские сапоги

9 апреля 2021

В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Украина легализовала медицинский каннабис

Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

Также в разделе

Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной

— 22 апреля 2021 —

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить “проверочные мероприятия” в Южном и Западном военных округах, поскольку все поставленные цели достигнуты, пишет УНН со ссылкой на федеральное агентство ТАСС.

Читать далее ⇒

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

— 22 апреля 2021 —

По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости.

Читать далее ⇒

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

— 22 апреля 2021 —

Еврокомиссия предложила в среду новые правила и действия, направленные на регулирование использования искусственного интеллекта.

Читать далее ⇒

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

— 22 апреля 2021 —

В Украине в 2020 году поступило на 40% больше сообщений о нарушениях прав человека, чем годом ранее. Большинство таких нарушений касались получения информации от органов власти.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей»

Компьютеризированные отделения "Укрпочты" начали принимать электронные документы в приложении "Дія" для оплаты платежей от 5 тыс грн.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

Славянск станет участником проекта по энергоэффективности от GIZ

Победу на выборах мэра Славянска одержал действующий городской голова

Вибори на карантині вихідного дня: як будемо голосувати?

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

Антимонопольный комитет оштрафовал Google на 1 млн гривен

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Олимпиада-2020: КНДР впервые с 1988 года отказалась отправлять спортсменов на Игры

Месси побил очередной исторический рекорд "Барселоны"

Олимпийские игры в Токио проведут без иностранных зрителей

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

22 апреля 2021

Шойгу отдал приказ отвести российские войска от границы с Украиной

Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

"Укрпочта" начала принимать документы в "Дії" для оплаты платежей

В ЕС представили строгие правила использования искусственного интеллекта

Омбудсмен рассказала, какие права человека чаще всего нарушались в 2020 году

21 апреля 2021

Правительство продлевает до 30 июня карантин из-за коронавируса

19 апреля 2021

Маск и Арно за неделю обогатились на рекордные 13 миллиардов каждый

COVID-паспорта для путешествий в Европу: Украина будет сотрудничать с ЕС по совместимым цифровым сертификатам

Ставки на спорт: эффективные методы для дополнительного заработка

Стало известно, сколько заплатит Госкосмос американской SpaceX за запуск украинского спутника

Пасхальная корзина за год подорожала на четверть

Почти 400 долларов разницы: сколько стоит ПЦР-тест на COVID в аэропортах мира

Королевское помилование. Шесть заключенных в Таиланде украинцев вышли на свободу

Выплаты ФОПам за карантин: как оформить заявку в "Дія" (инструкция)

16 апреля 2021

Антимонопольный комитет открыл дела против "Приватбанка" и "Ощадбанка"

В Украине приняли новую схему растаможивания "евроблях"

COVID навсегда. Сможет ли мир победить пандемию коронавируса

Солдаты "серой зоны". Как работают украинские ЧВК и когда их легализуют

НБУ обязал все финансовые учреждения раскрыть своих владельцев

Как выбрать зимние женские сапоги

9 апреля 2021

В Украине оформили первую декларацию в электронной транзитной системе

Украинцам рекомендуют переходить на ID-карты. Цифровизации паспортов-книжек не будет

Начисления за коммуналку за год выросли на 40%

Украина легализовала медицинский каннабис

Платежная система Bank24: быстрые и надежные денежные переводы

6 апреля 2021

Выпуск электронных денег: НБУ отсрочил переходный период

Славянские полицейские обнаружили у семейного дебошира шесть ящиков с марихуаной

19 украинцев задекларировали доходы свыше 100 млн гривен за 2020

Дефицит Пенсионного фонда составил миллиарды. Данные с начала 2021 года

Ігровий клуб 777 та онлайн відеослоти

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top