Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости.

"По состоянию на 1 апреля 2021 года услуги Государственной службы занятости получали 1,2 млн граждан, из них 450 тыс. человек имели статус безработного, что на 29% больше, чем на соответствующую дату прошлого года", - сообщили в центре занятости.

Более точную цифру по количеству безработных в Украине на 1 апреля приводит НБУ - 449,7 тысячи человек.

Больше всего безработных, согласно приведенным НБУ данным, на 1 апреля было в таких регионах:

Днепропетровская область (31,8 тыс. безработных)

Харьковская область (28,2 тыс. безработных)

Львовская область (27,1 тыс. безработных).

Меньше всего безработных в таких регионах:

Закарпатская область (7,5 тыс. безработных)

Черновицкая область (8,5 тыс. безработных)

Луганская область (8,8 тыс. безработных)

При этом количество предлагаемых вакансий, по данным Госслужбы занятости, на 1 апреля составило 77 тысяч. То есть, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, тогда как в прошлом году претендовали пятеро.

В то же время, как указали в центре занятости, получали помощь по безработице на 1 апреля этого года 385 тыс. человек.

По полу: в общем количестве зарегистрированных безработных, мужчины составляли - 190 тыс. человек (или 42%), женщины - 260 тыс. человек (или 58%). При этом по приведенным НБУ данным, среди молодежи в возрасте до 35 лет безработных насчитывалось 131,3 тыс. человек.

По возрастным группам:

29% зарегистрированных безработных были в возрасте до 35 лет;

28% - в возрасте от 35 до 44 лет;

28% - в возрасте от 45 до 55 лет;

15% - более 55 лет.

По образованию:

48% зарегистрированных безработных имели высшее образование,

34% - профессионально-техническое,

18% - среднее образование.

По видам экономической деятельности: