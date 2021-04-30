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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%
26 апреля 2021 Просмотров: 439 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в I квартале 2021 составил 365,26 грн в расчете на день, это на 15,9% больше чем в прошлом году.

Об этом сообщили в пресс-релизе фонда. 

"В целом в январе-марте Фонд принял на финансирование больничные на сумму более 4 млрд гривен. Это на 1,4 млрд гривен, или 51,8% больше, чем в январе-марте 2020 года ", - говорится в заявлении. 

В фонде также пожаловались на недостаток поступлений доли от ЕСВ, по словам фонда это не покрывает потребность в расходах Фонда за тот же период. 

 "Так, в I квартале на счет Фонда поступило 6,85 млрд грн доли от ЕСВ, потребность в расходах за тот же период без учета задолженности на начало года составила 8,27 млрд грн, из которых 7,78 млрд грн - расходы на больничные, декретные и страховые выплаты пострадавшим на производстве ", - сообщили в учреждении. 

В фонде это объясняют ростом потребности в расходах по больничным листам, которое наблюдается с осени прошлого года. В основном причиной является коронавирус, а также увеличением потребности в уходе за больными детьми, изоляцией от COVID-19 контактных лиц, сезонным повышением заболеваемости и др. 
По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Пособие по временной нетрудоспособности выросло на 15,9%»

Средний размер пособия по временной потере трудоспособности от Фонда социального страхования в I квартале 2021 составил 365,26 грн в расчете на день, это на 15,9% больше чем в прошлом году.

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