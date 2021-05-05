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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне
5 мая 2021 Просмотров: 74 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник выступили в поддержку мероприятий по внедрению паспортов вакцинации от коронавируса.

Об этом шла речь в материале Bloomberg со ссылкой на проект совместного заявления, а также об этом говорилось в речи премьер-министра Италии Марио Драги, передает УНН.

“Европейский зеленый пропуск будет готов со второй половины июня. Между тем правительство Италии ввело национальный зеленый пропуск, который вступит в силу со второй половины мая.

Мир хочет посетить Италию, а Италия готова открыться миру вновь. Я не сомневаюсь, что туризм в нашей стране снова расцветет и сильнее, чем раньше”, — сказал глава итальянского правительства.

В проекте документа говорилось, что эта инициатива поможет туризму восстановиться быстрее и благотворно повлияет на мировую экономику.

“Мы подчеркиваем, что восстановление путешествий и туризма крайне важно для восстановления мировой экономики через прямое и косвенное влияние этого сектора на другие”, — приводит агентство фрагмент проекта документа. В нем также отмечается, что благодаря пандемии появилась возможность “сформировать более устойчивый, жизнеспособный и открытый туристический сектор”, который пострадал больше всего в результате пандемии.

Встреча профильных министров состоялась в формате видеоконференции в рамках председательства Италии в G20.
По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Евросоюз введет первые паспорта вакцинации от COVID-19 в июне»

Главы министерств туризма стран Группы двадцати (G20) по итогам встречи во вторник выступили в поддержку мероприятий по внедрению паспортов вакцинации от коронавируса.

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