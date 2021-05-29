|29 мая 2021
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По состоянию на 1 мая 2021 ода сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,57 млрд грн (по состоянию на 1 апреля - 3,385 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2020 года - 2,453 млрд грн).
Об этом свидетельствуют данные Госстата.
На начало мая этого года основная доля задолженности приходилась на промышленность (77,7%), профессиональную, научную и техническую деятельность (7,2%).
При этом, больше половины долга было создано в Донецкой (23,2%), Харьковской (13,3%), Днепропетровской (10,7%) областях и Киеве (12,9%).
Сумма долга на предприятиях, которыепрекратили подавать в течение 2019-2020 годов, на 1 мая 2021 года составила 165,9 млн грн.
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• Основные причины обращения к отоларингологу
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• "Золотой требл". Как "Динамо" выиграло все трофеи украинского футбола в одном сезоне
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Комментарии к статье «Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда»
По состоянию на 1 мая 2021 ода сумма задолженности по выплате зарплаты составляла 3,57 млрд грн (по состоянию на 1 апреля - 3,385 млрд грн, по состоянию на 1 мая 2020 года - 2,453 млрд грн).