Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J

Группа немецких ученых заявила об обнаружении причины редких случаев образования тромбов у пациентов, привитых COVID-вакцинами от компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson.

По словам исследователей из Франкфуртского университета им. Гете и Университета Гельмгольца Ульма, проблема заключается в аденовирусных векторах, которые оба производителя используют для доставки спаечного белка вируса Sars-Cov-2 в организм человека.

Ученый Рольф Маршалек считает, что из-за этого метода спаечный белок попадает непосредственно в ядро ​​здоровой клетки, а не в цитозольные жидкости, где коронавирус обычно производит белки.

После этого части спаечного белка расщепляются и создают мутации, которые не могут связаться с клеточной мембраной и вызвать иммунизацию. Зато мутантные версии белка вызывают образование тромбов примерно у одного человека из 100 тысяч.

В то же время, уверяет ученый, разработчики вакцин от коронавируса могут изменить секвенирование спаечного белка и предотвратить его расщепление.

Хотя некоторые исследователи уже заявили, что версия Маршалека является лишь одной из многих гипотез связи вакцины с тромбозом.

Заметим, что COVID-вакцину от AstraZeneca (33 млн прививок) связывают с 309 случаями образования тромбов, 56 из которых оказались летальными, а препарат от J & J (10,4 млн прививок) — с 28 случаями тромбоза.