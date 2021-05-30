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Бездумная исполнительность

На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
30 мая 2021 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На раскопки 5-тысячелетнего кургана в Новоалександровке на Днепропетровщине, где этой весной обнаружили уникальный кромлех, начали водить туристов. Теперь желающие могут побывать на месте, где работают археологи: с утра до вечера каждый час происходят бесплатные экскурсии. Интерес к находке немалый: только в минувшие выходные туда пришло около тысячи человек. Об этом пишет "Радио Свобода".

Новоалександровский кромлех - это круг из больших обтесанных камней, поставленных вплотную друг к другу. Его нашли, сняв верхние слои почвы при раскопках холма высотой 7 метров. Здесь также обнаружили два десятка человеческих захоронений различных исторических периодов: от эпохи бронзы до Средневековья.

Сооружение из каменных глыб, говорят исследователи, старше британского Стоунхенджа. Плиты высотой до двух метров и весом по тонне каждая вкопанные в землю и плотно подогнаны друг к другу. Уцелело 64 таких глыбы. Диаметр круга кромлеха - 18 метров. Предполагают, объект был создан одним из древних кочевых племен скотоводов и имел сакральное значение.

Руководитель археологической экспедиции Дмитрий Тесленко рассказал, что специалисты практически сразу определили возраст объекта по найденной керамике. Кромлехи в курганах находили и раньше, но таких размеров - впервые, говорит специалист.

"Начало строительства достигает предела 4-3 тысячелетий до нашей эры, то есть более 5 тысяч лет назад. Конец строительства приходится на вторую половину 3 тысячелетия до нашей эры. Далее курган уже подвергался деструкции, влиянию природных и антропогенных факторов. Вокруг кургана - свалка, строительный мусор. И последнее захоронение в этом кургане - председателя колхоза 1932 года. Кроме того, на этом кургане были составляющие радиолокационной станции", - рассказал руководитель археологической экспедиции.

Раскопки в Новоалександровке продолжаются около месяца. Впрочем, исследования уникальной находки происходит на фоне скандала: неподалеку от кургана планируют застройку - коттеджный городок. Собственно сама фирма-застройщик, как того требует закон, и была заказчиком археологического исследования. Местные жители бьют тревогу, опасаясь, что древний объект похоронят под фундаментами новостроек.

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Комментарии к статье «На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов»

На раскопки 5-тысячелетнего кургана в Новоалександровке на Днепропетровщине, где этой весной обнаружили уникальный кромлех, начали водить туристов. Теперь желающие могут побывать на месте, где работают археологи: с утра до вечера каждый час происходят бесплатные экскурсии. Интерес к находке немалый: только в минувшие выходные туда пришло около тысячи человек. Об этом пишет "Радио Свобода".

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