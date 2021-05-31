Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что уровень зарплаты учителей вырастет на 30% в течение 2021 года. Об этом он сказал на форуме "Украина 30. Образование и наука".

"В этом году мы увеличим заработные платы учителей на 30%, но, конечно, наша цель - это не меньше, чем средняя заработная плата по стране. Должен быть минимальный базис для учителей, для педагогов", - заявил премьер.

По его словам, власти позаботиться о достаточном количестве школ и детских садов, то есть необходимо создать современную развитую инфраструктуру и инициатива президента "Большое строительство" позволит это сделать.

"Мы можем говорить, учитывая прошлый и этот год, о сотнях построенных школ и садиков в нашем государстве, которые создают качественную современную инфраструктуру для образования", - добавил Шмыгаль.