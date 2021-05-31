Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей

|31 мая 2021
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Власти Китая разрешат каждой паре иметь до трех детей. Такое решение приняло политбюро правящей Коммунистической партии страны под председательством президента Си Цзиньпина.
Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".
Этот шаг является попыткой остановить старение населения и снижение рождаемости, которое угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.
Напомним, власти Китая в 2015 году отказались от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена в стране в 1979 году. В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье.
После этого в Китае был зафиксировали рекордный рост рождаемости. В 2016 году родились 17,86 млн человек. Средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше. В связи с этим власти Китая считают, что отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной".
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Власти Китая разрешат каждой паре иметь до трех детей. Такое решение приняло политбюро правящей Коммунистической партии страны под председательством президента Си Цзиньпина.