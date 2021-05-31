Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей

Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".

Этот шаг является попыткой остановить старение населения и снижение рождаемости, которое угрожает долгосрочным экономическим перспективам страны.

Напомним, власти Китая в 2015 году отказались от демографической политики "одна семья - один ребенок", которая была введена в стране в 1979 году. В конце 2013 года часть ограничений была ослаблена, и двух детей было разрешено заводить тем семьям, в которых один из родителей был сам единственным ребенком в семье.

После этого в Китае был зафиксировали рекордный рост рождаемости. В 2016 году родились 17,86 млн человек. Средняя рождаемость в 2011-2015 годах составляла на 1,4 млн человек меньше. В связи с этим власти Китая считают, что отмена политики "одна семья - один ребенок" оказалась "очень своевременной и очень эффективной".