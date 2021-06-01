Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят

|1 июня 2021
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В Украине уменьшат использование пластика. Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.
В Украине будут запрещены сверхлегкие пластиковые пакеты и легкие пластиковые пакеты толщиной до 50 мкм. Это может касаться, например, малых прозрачных пакетов-маек, мотки которых люди привыкли видеть в неограниченном количестве в магазинах. Обычно, такие пакеты имеют толщину стенки 10,2 мкм. Они быстро рвутся и фактически не пригодны для переработки. Это же касается пакетов-маек, которые распространяются на кассах. Их толщина стенки варьируется, в зависимости от торговой сети, от 24,8 мкм до 50 мкм.
Также под запрет попадают оксоразлагаемые (оксобиоразлагаемые) пластиковые пакеты. "На самом деле, такие изделия являются бомбой замедленного действия. Ведь их изготавливают с использованием оксо-примесей. Такие примеси помогают распадаться пакету на микропластик, который с легкостью попадает в окружающую среду и воду и несет большую угрозу для здоровья человека", - отмечают в Минприроды.
В виде исключения, останется в обращении лишь первичная упаковка для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов. Это сверхлегкие пластиковые пакеты с толщиной стенки до 15 микрон и размерами 225х345х450 мкм.
Все ограничения будут вводиться в действие постепенно. У объектов розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг будет время, чтобы адаптироваться к изменениям. В частности:
За указанное время магазины, супермаркеты, рестораны, кафе и аптеки должны полностью перейти на более безопасные для окружающей среды и здоровья людей альтернативы:
Предприятия должны утилизировать все пакеты, которые подпали под запрет, но остались в обращении.
На тех, кто продолжит распространять пакеты, ждет штраф - от 1700 до 3400 грн. За повторное нарушение придется заплатить от 3400-8500 грн.
По словам министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Романа Абрамовского, такое решение было принято, чтобы предотвратить негативное влияние пластика на окружающую среду и здоровье людей. Менее 1% полиэтиленовых пакетов перерабатывается, остальное попадает на свалки, загрязняя почвы, леса, реки и моря. Эта проблема уже приобрела мировой масштаб.
33 страны полностью запретили использование и обращение некоторых полиэтиленовых пакетов. 53 страны ввели частичный запрет или налог на полиэтиленовые пакеты.
"Наконец и Украина присоединилась к решению этой проблемы и сказала пластиковым пакетам - Нет. Кстати, социально ответственный бизнес, не дожидаясь законодательных ограничений, уже начал готовиться к переменам. Во многих крупных торговых сетях уже сегодня покупателям предлагают альтернативы пластиковым пакетам - многоразовые сумки и биопакеты", - отметили в Минприроды.
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• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
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• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
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• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
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В Украине уменьшат использование пластика. Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.