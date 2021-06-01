Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины

Для въезда в Турцию начиная с 1 июня 2021 года туристам необходимо предоставить одну из четырех справок, в том числе документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.

Так, в посольстве Украины в Турецкой Республике сообщается, что по информации, полученной сегодня от турецкой стороны, начиная с 1 июня 2021 года, для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):

Документ о вакцинации от COVID-19, сделанный не ранее чем за 14 дней до приезда в страну;

Документ, удостоверяющий, что лицо переболело COVID-19 в течение последних 6 месяцев;

Отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

Экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда.

Сообщается, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.

Кроме того, в посольстве напоминают, что для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.