|1 июня 2021
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Для въезда в Турцию начиная с 1 июня 2021 года туристам необходимо предоставить одну из четырех справок, в том числе документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.
Так, в посольстве Украины в Турецкой Республике сообщается, что по информации, полученной сегодня от турецкой стороны, начиная с 1 июня 2021 года, для въезда в Турцию необходимо выполнить одно из условий (иметь один из указанных документов):
Сообщается, что транзитные пассажиры освобождаются от этих обязательств.
Кроме того, в посольстве напоминают, что для пересечения турецкой границы в течение 72 часов до даты въезда необходимо заполнить регистрационную форму для путешествующих в Турцию.
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• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
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• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
• Ставки на спорт: в чем преимущества и особенности
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Комментарии к статье «Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины»
Для въезда в Турцию начиная с 1 июня 2021 года туристам необходимо предоставить одну из четырех справок, в том числе документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.