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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
3 июня 2021 Просмотров: 26 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

На сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

"В 176 странах было введено более 1,98 миллиарда доз. Последний показатель составил примерно 35,6 миллиона доз в день", - говорится в сообщении.

В США ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса. При этом за последнюю неделю в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день.

Как отмечает издание, в настоящее время введено достаточное количество доз, чтобы полностью вакцинировать 12,9% населения мира, однако распределение вакцин было неравномерным.

Страны и регионы с самыми высокими доходами получают прививки более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

По словам главного специалиста по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Энтони Фаучи, вакцинация 70%-85% населения США позволит вернуться к нормальной жизни.

"В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах - 35,6 миллиона в день - потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей", - отмечает издание.
По материалам: РБК-Украина

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На сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.

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