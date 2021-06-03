|3 июня 2021
|Просмотров: 26
|
На сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.
"В 176 странах было введено более 1,98 миллиарда доз. Последний показатель составил примерно 35,6 миллиона доз в день", - говорится в сообщении.
В США ввели 297 млн доз вакцин от коронавируса. При этом за последнюю неделю в среднем вводилось 1,1 миллиона доз в день.
Как отмечает издание, в настоящее время введено достаточное количество доз, чтобы полностью вакцинировать 12,9% населения мира, однако распределение вакцин было неравномерным.
Страны и регионы с самыми высокими доходами получают прививки более чем в 30 раз быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.
По словам главного специалиста по инфекционным заболеваниям в Соединенных Штатах Энтони Фаучи, вакцинация 70%-85% населения США позволит вернуться к нормальной жизни.
"В глобальном масштабе это пугающий уровень вакцинации. При нынешних темпах - 35,6 миллиона в день - потребуется еще год, чтобы достичь высокого уровня глобального иммунитета. Однако этот показатель неуклонно растет, и на рынок выходят новые вакцины от новых производителей", - отмечает издание.
3 июня 2021
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
— 1 июня 2021 —
Для въезда в Турцию начиная с 1 июня 2021 года туристам необходимо предоставить одну из четырех справок, в том числе документ о вакцинации от COVID-19 или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Украины в Турецкой Республике.
— 1 июня 2021 —
В Украине уменьшат использование пластика. Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект № 2051-1 "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", согласно которому в магазинах и супермаркетах больше не будут предлагать наиболее вредные для окружающей среды и здоровья человека пластиковые пакеты, как и при заказе еды на вынос или приобретении лекарств в аптеке.
— 1 июня 2021 —
Украинцы, которые вакцинируются китайской вакциной от коронавируса Sinovac, получат международный сертификат о вакцинации. Однако для этого необходимо полностью провакцинироваться от COVID.
— 1 июня 2021 —
К напольному покрытию помещений в квартире всегда предъявляются определенные требования, но их перечень во многом зависит от места укладки пола.
Приветствую, гость! Вход
3 июня 2021
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
30 мая 2021
• На Днепропетровщине нашли украинский Стоунхендж: на раскопки уже водят туристов
• Немецкие ученые выяснили причину тромбоза у привитых COVID-вакцинами от AstraZeneca и J&J
• Дачный пруд для купания и разведения рыбы
• Гидро- и пароизоляция при сроительстве дома: зачем нужна, какие материалы используются
• В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года
29 мая 2021
• "Челси" во второй раз выигрывает Лигу чемпионов
• Молодежная сборная Украины поражением завершила выступления на Турнире Лобановского
• Задолженность по выплате зарплаты превысила 3,5 миллиарда
• Какие условия предлагают гостевые дома в Одессе
• Суши: разнообразие вкусов для истинных гурманов
• Первый миллион украинцев вакцинировали от коронавируса
• Адаптивный карантин изменят: будут пересмотрены индикаторы "зеленой" зоны
26 мая 2021
• Стало известно, какие клубы могут заменить "Реал", "Ювентус" и "Барселону" в ЛЧ
• Из-за евробондов: Украина нарастила госдолг более чем на миллиард долларов
• Фильм украинского режиссера "Стоп-Земля" получил "Хрустального медведя" Berlinale
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса»
На сегодняшний день в мире сделано почти 2 млрд прививок от коронавируса. Больше всего в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Bloomberg.