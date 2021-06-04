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Бездумная исполнительность

Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
4 июня 2021 Просмотров: 36 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Twitter в четверг объявил о запуске платной подписки Twitter Blue, которая предоставляет пользователям эксклюзивные функции. Об этом сообщает CNBC.

"Это первая попытка компании создать бизнес-модель подписки и может разнообразить потоки дохода Twitter. Согласно отчету о доходах за первый квартал, реклама составляет более 86% выручки", - пишет издание.

Отмечается, что платная подписка пока доступна для пользователей в Канаде и Австралии за 3,49 и 4,49 долларов в месяц соответственно.

При этом, компания не сообщает, когда Twitter Blue станет доступным для пользователей в США.

Пользователи Twitter Blue получат функцию отмены твита, которая позволяет установить таймер до 30 секунд, чтобы удалить твит, если его нужно исправить.

Также у пользователей платной подписки появится папка с закладками, где они смогут упорядочить сохраненные твиты. Им также будет доступен спецрежим чтения для длинных тредов и возможность выбора цветовой темы программы.
По материалам: Экономическая правда

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Twitter в четверг объявил о запуске платной подписки Twitter Blue, которая предоставляет пользователям эксклюзивные функции. Об этом сообщает CNBC.

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