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Бездумная исполнительность

"Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул
4 июня 2021 Просмотров: 90 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В Верховной Раде предлагают запретить возможность переноса рабочих дней в связи с негативным влиянием на инвесторов и доноров. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

3 июня в Верховной Раде появился проект постановления о принятии за основу законопроекта 4597 депутатов от «Слуги народа», внесенный под председательством руководительницы Комитета ВР по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, о внесении изменений в статью 67 Кодекса законов о труде «по согласованию отечественного законодательства с законодательством стран-членов Европейского Союза в вопросе переноса рабочих дней».

Так, предлагается исключить из статьи 67 Кодекса законов о труде, которая регулирует выходные дни, нормы о том, что с целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней, а также рационального использования рабочего времени Кабинет Министров может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни.

Вместо этого предлагается прописать следующее: «Запрещается переносить выходные и рабочие дни на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных настоящим Кодексом».

Как отмечают авторы, ежегодно правительство издает распоряжение о переносе тех или иных рабочих дней, мотивируя свое решение созданием благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней.

КЗоТ в нашем государстве определено 11 праздничных и нерабочих дней. В случае, когда праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего.

«Избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда, минимизирует возможности работы с инвесторами и донорами и в целом формирует негативную репутацию бизнес-потенциала Украины в мире. Анализ опыта стран мира в вопросе переноса рабочих дней доказывает, что в Беларуси, Польше, Словакии, Чехии, Литве, Франции, Германии, Дании, Нидерландах, США и других странах такой практики нет. Перенос рабочих дней - типичная советская традиция, которая до сих пор сохраняется в некоторых постсоветских странах, в частности, в России. Кроме того, перенос рабочих дней приводит к 6-дневной рабочей недели, иногда – два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований», - отмечают авторы.

«Перенос рабочих дней снижает трудовую мотивацию, а также негативно влияет на возможность человека адаптироваться к рабочему дню, следующего за длинными выходными. Это подтверждается академическими наработками в области психологии труда, согласно которым нарушение ритма труда и отдыха существенно влияет на работоспособность рабочего», - считает Третьякова.

Ранее Верховная Рада приняла за основу законопроект 3515 Третьяковой о том, чтобы с ростом прожиточного минимума не росли заработные платы, и о введении системы налогообложения доходов домохозяйств.

"Нарушение ритма труда и отдыха" персонально народным депутатам не грозит: трудовая дисциплина оставляет желать лучшего. В частности, на сегодняшнее заседание Верховной Рады пришли далеко не все народные избранники.
По материалам: Остров

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Комментарии к статье «"Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул»

В Верховной Раде предлагают запретить возможность переноса рабочих дней в связи с негативным влиянием на инвесторов и доноров. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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