Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки

|7 июня 2021
|Просмотров: 104
|
Одна из крупнейших авиакомпаний мира United Airlines заказала 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture компании Boom Supersonic для организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает The New York Times.
Авиакомпания будет работать совместно с разработчиком, чтобы получить на выходе безопасное, удобное в обслуживании и экологичное воздушное судно.
Первый образец хотят собрать в 2025 году. Тестовые полеты последуют через год — в 2026 году, а возить пассажиров Overture, по планам, начнет к 2029 году.
Скорость авиалайнера составит 1800 км/час, что в два раза быстрее современных реактивных самолетов.
Если характеристики подтвердятся, авиаперевозчик может заказать еще дополнительно 35 авиалайнеров.
Предполагается, что Overture станет первым большим коммерческим самолетом, который будет иметь нулевое влияние на окружающую среду с момента создания за счет использования специального экологичного топлива.
United Airlines обещает соединить Нью-Йорк и Лондон за 3,5 часа, Нью-Йорк и Франкфурт – за 4 часа, Сан-Франциско и Токио – за 6 часов. Время в пути благодаря скорости сократится в 2 раза.
На постоянной основе сверхзвуковые пассажирские самолеты использовали только три авиакомпании — советский "Аэрофлот" летал на Ту-144, British Airways и Air France — на Конкорде.
Из-за технических проблем и плохой экономичности "Аэрофлот" использовал Ту-144 только с декабря 1975 года по май 1978 года.
Air France и British Airways летали на Конкордах с 1976 по 2003 годы. Маршрутная сеть самолетов была значительно ограничена из-за того, что страны вводили запреты на полеты из-за сильного шума. Он возникал, когда Конкорд преодолевал звуковой барьер.
Ограничивал использование самолетов и высокий расход топлива. Из-за этого перелет между Лондоном и Нью-Йоркам в обе стороны мог стоить 10 тыс долларов.
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
• Почему CRM для салона красоты - это оправданное финансовое вложение
• Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
4 июня 2021
• "Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул
• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
• Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
• Новости бокса: что будет интересно знать
• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
• Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом
3 июня 2021
• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
• Какой карбюратор поставить на УАЗ
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
— 7 июня 2021 —
Факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Министерстве здравоохранения уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.
— 7 июня 2021 —
Современные салоны красоты работают в высококонкурентной среде - специалистов много, так что клиентам есть, из чего выбрать. Поэтому очень важно, чтобы все было на высоте, в том числе и обслуживание. А для этого обязательно нужно приобрести CRM.
— 7 июня 2021 —
Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об ограничении оборота пластиковых пакетов на территории Украины", который Верховная Рада приняла 1 июня.
— 4 июня 2021 —
В Верховной Раде предлагают запретить возможность переноса рабочих дней в связи с негативным влиянием на инвесторов и доноров. Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Приветствую, гость! Вход
7 июня 2021
• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
• С картой страны и "Слава Украине": УЕФА одобрил форму украинской сборной
• В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны
• Почему CRM для салона красоты - это оправданное финансовое вложение
• Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки
• Зеленский подписал закон о запрете использования пластиковых пакетов
4 июня 2021
• "Слуга народа" предлагает запретить перенос рабочих и выходных дней для организации миниканикул
• Повышение пенсий: в июле обещают прибавку миллиону украинцев
• Фонд рассматривает увеличение суммы гарантирования до 800 тысяч
• Пока только в 2 странах: Twitter запустил платную подписку
• Новости бокса: что будет интересно знать
• Переселенцам хотят разрешить получать пенсии в отделениях "Укрпочты"
• Черноморск по цене Аланьи: стали известны цены за отдых на море в Украине летом
3 июня 2021
• Введение "налога на Google" может привести к росту стоимости электронных услуг на 20% - эксперт
• Какой карбюратор поставить на УАЗ
• Разрыв в зарплатах мужчин и женщин сократился: сколько зарабатывают в начале 2021 года
• В мире сделали почти 2 млрд прививок от коронавируса
1 июня 2021
• Турция вернула требование о прохождении ПЦР-тестов для туристов из Украины
• Состав сборной Украины на Евро-2020: окончательный список 26 игроков
• Бомба замедленного действия. В Украине запрещают пластиковые пакеты: когда и чем их заменят
• Привитые Sinovac получат международный сертификат о вакцинации, - Ляшко
• Варианты обустройства напольного покрытия при ремонте квартиры
31 мая 2021
• Алексей Крутых выиграл первый профессиональный турнир в карьере
• В Раде хотят разрешить обучение отдельных групп иностранцев в Украине на любом языке
• Власти Китая разрешат семьям иметь троих детей
• Суперлига подала в суд на ФИФА и УЕФА за нарушение закона о конкуренции
• Коронавирус: Израиль внес Украину и РФ в список стран с максимальным риском
• Где купить брусчатку «Старый город»
• Украина, Грузия и Молдова просят ЕС разработать механизм передачи вакцин для "Восточного партнерства"
• Автомобильная светотехника: виды, где купить
• Шмыгаль обещает, что в этом году зарплаты учителей вырастут на 30%
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки»
Одна из крупнейших авиакомпаний мира United Airlines заказала 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture компании Boom Supersonic для организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает The New York Times.