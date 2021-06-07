Авиакомпания из США хочет вернуть сверхзвуковые пассажирские перевозки

Одна из крупнейших авиакомпаний мира United Airlines заказала 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов Overture компании Boom Supersonic для организации пассажирских перевозок. Об этом сообщает The New York Times.

Авиакомпания будет работать совместно с разработчиком, чтобы получить на выходе безопасное, удобное в обслуживании и экологичное воздушное судно.

Первый образец хотят собрать в 2025 году. Тестовые полеты последуют через год — в 2026 году, а возить пассажиров Overture, по планам, начнет к 2029 году.

Скорость авиалайнера составит 1800 км/час, что в два раза быстрее современных реактивных самолетов.

Если характеристики подтвердятся, авиаперевозчик может заказать еще дополнительно 35 авиалайнеров.

Предполагается, что Overture станет первым большим коммерческим самолетом, который будет иметь нулевое влияние на окружающую среду с момента создания за счет использования специального экологичного топлива.

United Airlines обещает соединить Нью-Йорк и Лондон за 3,5 часа, Нью-Йорк и Франкфурт – за 4 часа, Сан-Франциско и Токио – за 6 часов. Время в пути благодаря скорости сократится в 2 раза.

Наша справка:

На постоянной основе сверхзвуковые пассажирские самолеты использовали только три авиакомпании — советский "Аэрофлот" летал на Ту-144, British Airways и Air France — на Конкорде.

Из-за технических проблем и плохой экономичности "Аэрофлот" использовал Ту-144 только с декабря 1975 года по май 1978 года.

Air France и British Airways летали на Конкордах с 1976 по 2003 годы. Маршрутная сеть самолетов была значительно ограничена из-за того, что страны вводили запреты на полеты из-за сильного шума. Он возникал, когда Конкорд преодолевал звуковой барьер.

Ограничивал использование самолетов и высокий расход топлива. Из-за этого перелет между Лондоном и Нью-Йоркам в обе стороны мог стоить 10 тыс долларов.