|7 июня 2021
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Факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Министерстве здравоохранения уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.
Как объяснили РБК-Украина в Министерстве цифровой трансформации, в планах правительства сделать еще и внутреннюю версию ковидного сертификата.
"Правительство еще должно принять решение о том, когда и при каких обстоятельствах его будут использовать. Возможно, для посещения таких массовых мероприятий, как концерты", - рассказали в ведомстве.
Один из вариантов, который рассматривают в Минздраве - это применение ковид-сертификатов в регионах красной зоны. Замминистра здравоохранения по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что это поможет сгладить экономический удар от локдауна.
"Тогда мы уже не будем повально закрывать все общественные заведения. Если в заведении персонал привит или у них есть антитела, мы его не закроем и будем пускать туда вакцинированных людей. Если эпидемическая ситуация будет требовать закрытия торговых центров или общественного транспорта - мы их закроем для тех, кто не провакцинирован. Все эти примеры очень условные, но как-то так должно быть", - уточнил чиновник.
По его словам, все эти "поблажки" будут прописаны в отдельном постановлении Кабмина не раньше июля. Но, вводя какие-либо преимущества, правительство будет исходить как минимум от темпов и масштабов вакцинации.
Напомним, чиновники уверяют, что украинский COVID-сертификат позволит путешествовать в Евросоюз и будет признан странами блока.
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Комментарии к статье «В Кабмине рассказали, что даст COVID-сертификат украинцам внутри страны»
Факт получения прививки и ковид-документа может быть полезен внутри страны. В Министерстве здравоохранения уже не раз с осторожностью допускали ряд привилегий для привитых граждан и владельцев иммунных сертификатов.