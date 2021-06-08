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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
8 июня 2021 Просмотров: 105 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось почти в 8 раз до 1 004 единиц.

Об этом говорится в сообщении ассоциации "Укравтопром", передают Українськi Новини.

"По предварительным данным, объем выпуска автотранспортных средств в прошлом месяце составил 1 004 единицы. Таким образом, по сравнению с маем прошлого года выпуск автотранспорта в Украине увеличился почти в 8 раз, а относительно предыдущего месяца на 4%", - сказано в нем.

Выпуск легковых автомобилей в мае увеличился в 10,9 раза до 944 единиц.

Производство автобусов в мае составило 53 единицы, что почти в 2 раза больше показателя мая 2020 года.

Также в прошедшем месяце было выпущено 7 коммерческих автомобилей, что на 42% по сравнению с маем прошлого года.

Всего в январе-мае в Украине был произведено 3 795 автомобилей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Из них легковых автомобилей было произведено 3 538 единиц (+167%), коммерческих – 15 единиц (-37%), автобусов – 242 единицы (+20%).

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Комментарии к статье «В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз»

В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года производство автотранспортных средств в Украине увеличилось почти в 8 раз до 1 004 единиц.

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