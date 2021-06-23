Украинцам посоветовали воздержаться от поездок в страны, где есть вспышка Delta-штамма коронавируса

Гражданам Украины посоветовали воздержаться от поездок в страны, где фиксируется крупная вспышка Delta-штамма COVID-19. А тем, кто прибывает из них, рекомендуется быть готовыми к дополнительным карантинным ограничениям. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

"С целью защиты здоровья населения Украины и обеспечения контроля за эпидемической ситуацией в нашем государстве, Министерство иностранных дел Украины настойчиво рекомендует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны, где наблюдается наибольшая вспышка указанного вида COVID-19: Индии, Великобритании, Португалии, Российской Федерации, до полной стабилизации эпидемической ситуации ", - говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые сейчас находятся на территории указанных стран, рекомендуется четко соблюдать противоэпидемических требований и инструкций представителей компетентных органов страны пребывания, безотлагательно обращаться в местные медицинские учреждения в случае появления симптомов респираторного заболевания, а также быть готовыми к дополнительным карантинным мероприятиям по прибытии в Украину.

Ситуация с Delta-вариантом в Украине и в мире

По информации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Delta-вариант пока распространился уже на 85 стран (6 новых стран за неделю). Данных по распространению в Украине этого штамма у ВОЗ пока нет.

Этот вариант является более заразным, чем все предыдущие варианты нового коронавируса SARS-CoV-2.

Так, новое исследование Службы общественного здравоохранения Англии (PHE) предусматривает, что Delta-вариант имеет на 64% выше риск передачи инфекции в помещении по сравнению с Alfa-вариантом (впервые выявленным в Великобритании) - и на 40% больше передается вне помещений. По данным PHE от 11 июня, штамм также в 2,26 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,45 раза чаще - к реанимации. В то же время, отмечается, что эффект от вакцин в основном сохраняется.

В НАН Украины по этому поводу указывают, что последние новости по распространению штамма Delta вызывают обеспокоенность: она связана прежде всего с тем, что этот штамм широко распространился в РФ.

"Учитывая большие объемы миграции из РФ, можно ожидать, что новая волна распространения COVID-19 может начаться с востока Украины. Время ее наступления существенно зависит от доли штамма Delta в Украине, пока неизвестной. При недостаточном контроле международной миграции и недостаточных темпах вакцинации новая волна может начаться раньше осени", - отмечают в НАН Украины.

Также там отмечают: новая волна может оказаться выше предыдущих, особенно в выражении нагрузки на больницы. И рекомендуют как минимум рассмотреть целесообразность установления дополнительного контроля и ограничений по миграции между Украиной и странами, в которых стремительно увеличивается доля варианта Delta, для отсрочки распространение этого штамма в Украине.