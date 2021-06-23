Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

|23 июня 2021
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Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила 2 трлн долларов США. Корпорация стала второй в США после Apple, которая достигла этого показателя, передает Bloomberg, пишет УНН.
Microsoft удалось преодолеть отметку в 2 трлн долларов в ходе торгов 22 июня. Акции компании росли на 1,2%, до 265,79 долларов. Однако на момент завершения торгов стоимость бумаг снизилась до 265,51 долларов — для закрепления результата выше 2 трлн не хватило несколько центов.
NASDAQ обновил исторический максимум, индекс достиг 14269,77 пункта. 22 июня значительно выросли акции технологический компаний: Facebook (2,15%), Twitter (3,05%), Apple (1,07%). Стоимость акций Microsoft по итогам торгов увеличилась на 1,1%.
Капитализация Apple превышает 2,2 трлн долларов. Корпорация преодолела отметку в 2 трлн в августе 2020 году. В сентябре 2020 года такого же уровня капитализации достигла Saudi Aramco, но сейчас она находится ниже 1,9 трлн.
В декабре 2019 года на непродолжительный срок капитализация более 2 триллионов долларов была у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По состоянию на 22 июня 2021 года, пишет Bloomberg, ее рыночная стоимость оценивается в 1,9 триллиона долларов.
Капитализация Microsoft преодолела отметку в 1 триллион долларов в 2019 году, спустя 33 года после того, как компания вышла на биржу. Еще на один триллион суммарная стоимость ценных бумаг компании увеличилась всего за два года.
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• Где отдыхают украинцы летом вместо "дорогой" Турции
• Маски и социальная дистанция останутся необходимыми, несмотря на вакцинацию, - ВОЗ
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• Можно ли получить вторую дозу вакцины раньше срока: ответ Минздрава
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17 июня 2021
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• Нидерланды обыграли Австрию в группе Украины и досрочно вышли в плей-офф Евро-2020
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• Нацбанк определил лучшие монеты Украины за 2020 год
• НБУ назвал количество банковских вкладов украинцев на сумму свыше 500 тысяч гривен
• Кем можно устроиться на работу за границей?
• Сервис єМалятко заработал для ОРДЛО и Крыма: как получить украинское свидетельство о рождении
• В мае производство авто в Украине увеличилось в 8 раз
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• Сборная Канады стала чемпионом мира по хоккею, обыграв команду Финляндии
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Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила 2 трлн долларов США. Корпорация стала второй в США после Apple, которая достигла этого показателя, передает Bloomberg, пишет УНН.