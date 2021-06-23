Капитализация Microsoft впервые достигла 2 триллионов долларов: раньше в США такое удавалось только Apple

Рыночная капитализация Microsoft впервые превысила 2 трлн долларов США. Корпорация стала второй в США после Apple, которая достигла этого показателя, передает Bloomberg, пишет УНН.

Microsoft удалось преодолеть отметку в 2 трлн долларов в ходе торгов 22 июня. Акции компании росли на 1,2%, до 265,79 долларов. Однако на момент завершения торгов стоимость бумаг снизилась до 265,51 долларов — для закрепления результата выше 2 трлн не хватило несколько центов.

NASDAQ обновил исторический максимум, индекс достиг 14269,77 пункта. 22 июня значительно выросли акции технологический компаний: Facebook (2,15%), Twitter (3,05%), Apple (1,07%). Стоимость акций Microsoft по итогам торгов увеличилась на 1,1%.

Капитализация Apple превышает 2,2 трлн долларов. Корпорация преодолела отметку в 2 трлн в августе 2020 году. В сентябре 2020 года такого же уровня капитализации достигла Saudi Aramco, но сейчас она находится ниже 1,9 трлн.

В декабре 2019 года на непродолжительный срок капитализация более 2 триллионов долларов была у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. По состоянию на 22 июня 2021 года, пишет Bloomberg, ее рыночная стоимость оценивается в 1,9 триллиона долларов.

Капитализация Microsoft преодолела отметку в 1 триллион долларов в 2019 году, спустя 33 года после того, как компания вышла на биржу. Еще на один триллион суммарная стоимость ценных бумаг компании увеличилась всего за два года.