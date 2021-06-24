Киркорова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины

По поручению СБУ Минкультуры включило российского артиста Филиппа Киркорова в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом информируют в Министерстве культуры и информполитики, пишет УНН.

22 июня Киркоров был включен в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности согласно письму от СБУ, который поступил в Минкультуры. Включение в этот список происходит по представлению Службы безопасности автоматически.

В ведомстве подчеркнули, что по представлению СБУ включение в список происходит автоматически – само министерство полномочиями, кого включать в него, не наделено.

Филипп Киркоров до сих пор имеет звание народного артиста Украины.

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.