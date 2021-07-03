Заробитчане стали переводить больше денег

В январе-мае этого года сумма частных денежных переводов в Украину почти достигла $5,1 млрд, в том числе $4,98 млрд пришлось на оплату труда и $1,47 млрд – на частные трансферты. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

По сравнению с тем же периодом прошлого года общая сумма переводов выросла почти на $500 млн, или 11% – за первые пять месяцев она составляла $4,6 млрд.

Большинство средств – $3,18 млрд – адресанты переводили через официальные каналы, в том числе через корсчета банков и международные платежные системы. Остальные $1,92 млрд попали в страну через неформальные каналы.

С начала года наибольшая сумма частных переводов зафиксирована в марте – $1,11 млрд, из которых $1,09 млрд – это оплата труда.

В январе на частные переводы пришлось $0,89 млрд, в феврале – $0,97 млрд, в апреле – $1,09 млрд, а мае – $1,04 млрд.