|20 июля 2021
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Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил, что отмена военного призыва возможна с 2023 года.
Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам".
С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.
"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.
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12 июля 2021
• Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября
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• УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных
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7 июля 2021
• В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике
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Комментарии к статье «В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки»
Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил, что отмена военного призыва возможна с 2023 года.