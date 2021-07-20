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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
20 июля 2021 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил, что отмена военного призыва возможна с 2023 года.

Об этом он сказал в интервью "Українським Новинам".

С принятием законопроекта о национальном сопротивлении начнет постепенно воплощаться военная стратегия, подписанная президентом Владимиром Зеленским. Она предусматривает замену обязательного призыва службой в резерве.

"Это возможно уже с 2023 года. Также будет реформа военкомата. Эти все реформы ожидаются, потому что они связаны с планом членства в НАТО. Военная реформа будет происходить дальше постоянно", - пояснил Корниенко.

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Комментарии к статье «В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки»

Председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил, что отмена военного призыва возможна с 2023 года.

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