|21 июля 2021
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Власти Китая отменили штрафы и санкции за рождение троих детей в одной семье. Об этом пишет УНН со ссылкой на China Daily.
Пары в определенных частях Китая, которые хотят завести третьего ребенка, могут с 31 мая подать заявление на получение официальных документов по расширению семьи.
В Китае парам обычно необходимо получать официальные документы для расширения семьи и сейчас с этим возникла проблема, ведь правила все еще пересматривают.
До введения новых правил местные органы планирования семьи не смогут предоставить документы, необходимые для расширения семьи.
Отмечается, что Китай обновил политику в отношении трех детей, чтобы решить проблему старения, снижения рождаемости и других демографических проблем, с которыми сталкивается страна.
В частности, было принято решение отменить взносы на соцобеспечение, штрафы и другие ограничительные меры за рождение 3-го ребенка.
Матери будут иметь право на 98-дневный отпуск в связи с беременностью и родами согласно китайским трудовых правил.
Кроме того, в 2025 году в Китае будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.
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Комментарии к статье «Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье»
Власти Китая отменили штрафы и санкции за рождение троих детей в одной семье. Об этом пишет УНН со ссылкой на China Daily.