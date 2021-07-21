 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье
21 июля 2021 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Власти Китая отменили штрафы и санкции за рождение троих детей в одной семье. Об этом пишет УНН со ссылкой на China Daily.

Пары в определенных частях Китая, которые хотят завести третьего ребенка, могут с 31 мая подать заявление на получение официальных документов по расширению семьи.

В Китае парам обычно необходимо получать официальные документы для расширения семьи и сейчас с этим возникла проблема, ведь правила все еще пересматривают.

До введения новых правил местные органы планирования семьи не смогут предоставить документы, необходимые для расширения семьи.

Отмечается, что Китай обновил политику в отношении трех детей, чтобы решить проблему старения, снижения рождаемости и других демографических проблем, с которыми сталкивается страна.

В частности, было принято решение отменить взносы на соцобеспечение, штрафы и другие ограничительные меры за рождение 3-го ребенка.

Матери будут иметь право на 98-дневный отпуск в связи с беременностью и родами согласно китайским трудовых правил.

Кроме того, в 2025 году в Китае будет разработана политика активных мер по стимулированию рождаемости.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Глазные заболевания у дошкольников

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара

12 июля 2021

Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Также в разделе

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

— 21 июля 2021 —

Сегодня начался 497-й день карантина, который Кабинет Министров ввел с 12 марта 2020 года из-за эпидемии коронавируса COVID-19. На заседании Кабмина 16 июня было принято решение о продлении адаптивного карантина до 31 августа 2021 года. До этой даты осталось 42 дня.

Читать далее ⇒

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

— 21 июля 2021 —

Virtual Dedicated Server или Virtual Private Server– услуги, предоставляющие пользователю сети надежный виртуальный сервер с пакетом привилегий.

Читать далее ⇒

Что такое SSL сертификат

— 21 июля 2021 —

Выполнение коммерческих сделок в интернете предусматривает введение личных данных пользователя, например, номера банковской карты, паролей, электронных адресов и прочей информации.

Читать далее ⇒

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

— 21 июля 2021 —

Сегодня в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут получить все желающие, в возрасте от 18 лет.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье»

Власти Китая отменили штрафы и санкции за рождение троих детей в одной семье. Об этом пишет УНН со ссылкой на China Daily.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Минюст США ввел временный мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Пенсии чернобыльцев возрастут: закон частично вступил в силу

Минимальная пенсия в Украине выросла на 85 гривен

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

21 июля 2021

Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня

Китай отменил штрафы за рождение трех детей в одной семье

Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу

Что такое SSL сертификат

В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит

Ярославский официально назначен координатором по подготовке Харькова к Суперкубку УЕФА-2025

В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь

20 июля 2021

В ВОЗ заявили, что мир все больше отдаляется от завершения пандемии

МВД планирует вернуть техосмотр автомобилей, но с видеофиксацией процесса

В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"

Самые популярные кроссоверы из США

Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн

В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен

Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением

В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки

Составлен рейтинг самых подорожавших игроков после Евро-2020

16 июля 2021

На одного украинца приходилась 71 банкнота и 156 монет на 1 июля, - НБУ

Футбол: первый украинский клуб получил соперника в еврокубке

В Сумах вводят комендантский час для подростков после 22 часов

Почему стоит заказать ремонт квартиры под ключ

ЕС официально одобрил разрешение на въезд туристам из Украины

Глазные заболевания у дошкольников

В Украине вступил в силу ряд норм "языкового закона": что изменилось

Шмыгаль назвал минимальную стоимость гектара

12 июля 2021

Абитуриенты из зоны оккупации могут подать документы в украинские вузы до 24 сентября

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв Англию в серии пенальти

УЕФА рассматривает расширение чемпионата Европы до 32 сборных

Производители продуктов питания за год повысили цены на 30%

Основатель Virgin Брэнсон слетал в космос

7 июля 2021

В Бельгии 11-летний мальчик получил диплом бакалавра по физике

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top