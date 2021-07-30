Новые правила пересечения границы: эксперт объяснил, что же дает одна доза вакцины от коронавируса

Введение одной дозы вакцины от COVID-19 помогает создать определенный иммунный ответ, однако менее мощный чем от двух доз. Об этом журналисту УНН рассказал украинский академик, директор института биохимии имени А. Палладина Сергей Комисаренко.

"Введение одной дозы (вакцины от COVID-19 - ред.) помогает создать определенный иммунный ответ, но обычно менее мощный чем две дозы. Вторая доза значительно усиливает иммунный ответ. Одна доза вакцинации значительно менее мощная, чем две", - сказал Комиссаренко.

По его словам, сейчас опубликованы данные исследований, которые были проведены иностранными учеными, которые сравнивали насколько эффективны дозы одной и двух различных вакцин.

"Более того, эффективность этих вакцин достаточно сложно сравнивать, потому что, клинические испытания, которые происходили или сравнивались статистически, они проводились на разных группах людей, в разных странах, существенно отличающихся по национальности, по образу жизни, то есть достаточно сложно, и когда говорят, например, что одна инъекция защищает на 60%, а вторая на 50%, то это не значит, что вторая хуже. Возможно эти условия сравнения не совсем такие, которые можно объективно оценить", - рассказал академик.

Однако Комиссаренко отметил, что вторая вакцинация значительно усиливает иммунный ответ.

"Это очевидно и конечно, лучше когда человек дважды вакцинируется. Кроме тех, кто болел. Люди, которые болели, им рекомендуется проводить только одну вакцинацию. То есть перенесенное заболевание, какой оно бы не было тяжести, оно рассматривается как первая вакцинация в таком случае. А первая вакцинация тогда получается как вторая для усиления иммунного ответа", - сказал он.

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