Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов

|31 июля 2021
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Европейский регулирующий орган оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов за нарушение защиты данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
В пятницу Amazon сообщила, что Национальная комиссия по защите данных Люксембурга вынесла решение против компании ранее в этом месяце, заявив, что ее обработка персональных данных не соответствует общему регламенту защиты данных Европейского союза.
Amazon заявила, что считает это решение необоснованным и активно будет и в дальнейшем защищаться.
В мае суд отменил постановление Европейской комиссии о том, что налоговое соглашение между Amazon и правительством Люксембурга является незаконной государственной поддержкой. Это была последняя неудача в усилиях Европейского Союза по борьбе с уклонением от уплаты налогов с предприятий.
Amazon по-прежнему подвергалась пристальному вниманию со стороны ЕС. В ноябре регулирующие органы предъявили компании антимонопольные обвинения, обвинив Amazon в использовании доступа к данным компаний, продающих продукты на ее платформе, для получения несправедливого преимущества перед ними.
В то время как США сначала критиковали ЕС за то, что он нацелился на американские компании, в последнее время они стали занимать более жесткую позицию и относительно крупных технологический корпораций, подав в прошлом году в суд на Google за злоупотребление своим доминирующим положением в онлайн-поиска и рекламе.
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26 июля 2021
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• Ставки на спорт и другие события с Париматч
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• Будут ли в Украине делать третью прививку от COVID: ответ Минздрава
• Украинцы теперь будут получать гарантию на товар по интернету: закон вступил в силу
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21 июля 2021
• Карантинные ограничения ужесточают из-за новых штаммов. Что и где запрещено сегодня
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• Виртуальные сервера VPS/VDS под любую задачу
• В Украине начался пятый этап COVID-вакцинации: что это значит
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• В Украине предлагают запретить продажу алкоголя и сигарет в супермаркетах: о чем идет речь
20 июля 2021
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• В Украине отменили запись на вакцинацию от коронавируса через приложение "Дія"
• Самые популярные кроссоверы из США
• Украинских заробитчан в Польше с 2014 стало в 2-3 раза больше – уже 1,5 млн
• В Украине закупят ноутбуки для 60 000 учителей. Выделят почти миллиард гривен
• Как правильно выбрать рабочие штаны с утеплением
• В Украине отменят обязательный военный призыв: у Зеленского назвали сроки
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Комментарии к статье «Регулятор ЕС оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов»
Европейский регулирующий орган оштрафовал Amazon на рекордные 886 миллионов долларов за нарушение защиты данных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.