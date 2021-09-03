Apple может начать производство электромобилей в 2024

Американская компания Apple может начать производство электромобилей под своим брендом в 2024 году. На сегодня по этой теме ведутся переговоры с японской Toyota.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на профильный ресурс Digi Times.

Сообщается, что в августе месяце представители Apple встречались с южнокорейскими компаниями SK Group и LG Electronics, чтобы обсудить разработку Apple Car. Теперь же Toyota является одним из потенциальных партнеров.

Apple работает над автомобильным проектом по крайней мере с 2014 года, но для запуска производства нужно задействовать совершенно новую цепочку поставок.

По данным издания, Apple разрабатывает новую конструкцию батареи, которая радикально снизит ее стоимость и увеличит запас хода автомобиля. Ожидается, что технология окажется настолько прорывной, что ее можно будет охарактеризовать, как "похожей на то, когда вы впервые увидели iPhone".

Предполагается, что производство автомобиля под брендом Apple начнется в 2024 году, но логистические проблемы из-за пандемии и нехватка микросхем могут отложить эти сроки.