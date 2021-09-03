 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство
3 сентября 2021 Просмотров: 92 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, передает корреспондент УНН.

"Да, я выступаю за двойное гражданство, рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, ко времени ли это именно сегодня. Поэтому сложно - вы сами понимаете, как это было относительно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете, что есть паспортизация на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас идут параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса. Около 600 тыс. российских паспортов розданы на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы", - сказал Президент.

По его словам, в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать в том числе и ради украинцев, которые имеют украинские корни, но живут в США, в Канаде, в ЕС и тому подобное.

"Это вопрос очень сложный именно потому, что есть паспортизация. И некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон принять украинское (гражданство - ред.)... Актуальный вопрос, но из-за сложности, которые я назвал, нам надо выстроить такое законодательство относительно двойного гражданства - оно не может быть универсальным" , - отметил Глава государства.

Он добавил, что подход должен быть отдельным для каждой общины и страны.
По материалам: УНН

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

3 сентября 2021

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Особенности клинкерного кирпича для фасада

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Apple может начать производство электромобилей в 2024

Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН

20 августа 2021

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

Также в разделе

Особенности клинкерного кирпича для фасада

— 3 сентября 2021 —

Клинкерная плитка для обустройства фасадного покрытия – это идеальное сочетание практичности, качества, удобства применения для создания красоты и практичности.

Читать далее ⇒

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

— 3 сентября 2021 —

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов 4 сентября. С 1:00 до 6:00 будет проводиться оптимизация процессинга.

Читать далее ⇒

Apple может начать производство электромобилей в 2024

— 3 сентября 2021 —

Американская компания Apple может начать производство электромобилей под своим брендом в 2024 году. На сегодня по этой теме ведутся переговоры с японской Toyota.

Читать далее ⇒

Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН

— 3 сентября 2021 —

В Организации Объединенных Наций (ООН) заявили, что количество пластика в Мировом океане может увеличиться в три раза. Если не принять кардинальных мер, то это может произойти уже в 2040 году.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство»

Вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан.

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Город

В Славянске зафиксировали 83 смерти от коронавирусной болезни с начала года

В Славянске обустроят инклюзивный мини-парк

Латвия открыла почетное консульство в Славянске

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

В Донецкой области работает полицейский чат-бот по противодействию наркопреступности

Женщине, которая заморила голодом своего годовалого сына, дали 12 лет лишения свободы

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

МВФ выделит рекордные 650 млрд долларов на восстановление экономики

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

3 сентября 2021

В Украине эмитировано 76 млн платежных карт

Spidercam вернулась на свое законное место на арене "Металлист"

Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство

Особенности клинкерного кирпича для фасада

ПриватБанк приостановит работу всех банкоматов и терминалов: названо время

Пловец Крипак стал 10-кратным чемпионом Паралимпиады и самым титулованным спортсменом сборной Украины

Apple может начать производство электромобилей в 2024

Количество пластика в океане за ближайшие 20 лет может увеличиться втрое, - ООН

20 августа 2021

Российскому "Сбербанку" запретили использовать свое название в Украине

Полузащитник "Шахтера" Марлос уходит из сборной Украины

Стоит ли ждать iPhone 13, или лучше взять iPhone 12 Pro

Маск анонсировал антропоморфного робота Tesla Bot с искусственным интеллектом

Украинцы смогут ехать в ЕС с COVID-сертификатом после обновления приложения "Дія"

19 августа 2021

Мошенники, находясь в СИЗО, похитили у украинцев и иностранцев 18 млн гривен

Правительство утвердило стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей

Урожай пшеницы в Украине уже превысил прошлогодний

Украина начала отправлять в США налоговые отчеты об американских гражданах

Обзор лучших стиральных машинок

ЕС официально признал, что украинские COVID-сертификаты в "Дії" соответствуют европейским

18 августа 2021

Беленюк получил звание "старший лейтенант" и пистолет Макарова

Листовой поролон для производства мебели

Mastercard прекратит выпуск карт с магнитной полосой

Как написать контрольную качественно и с первого раза? Основные правила

Петраков стал новым тренером сборной Украины по футболу

В Украине появится государственный авиаперевозчик: названы сроки

Какими бывают виниры на зубы?

Украина одна из первых в списке третьих стран, чей COVID-сертификат признает ЕС, - Ляшко

Беларусь запретила своим спортсменам выезжать на турниры за границу

7 августа 2021

В Украине планируют узаконить криптовалюту: в Минцифре рассказали детали

С сегодняшнего дня запрещена продажа лекарств детям до 14 лет: планируют наказывать штрафами

Как помыть окна без разводов: 5 способов

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top