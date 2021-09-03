|3 сентября 2021
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Вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами, преподавателями и представителями экспертной среды Стэнфордского университета, передает корреспондент УНН.
"Да, я выступаю за двойное гражданство, рассматривается этот вопрос среди парламентариев Украины. Но здесь очень важно, ко времени ли это именно сегодня. Поэтому сложно - вы сами понимаете, как это было относительно временной оккупации нашего украинского полуострова. Вы знаете, что есть паспортизация на протяжении более 20 лет российскими паспортами граждан Украины на территории Крыма. Сейчас идут параллельные вещи на территории временно оккупированного Донбасса. Около 600 тыс. российских паспортов розданы на наших украинских территориях, которые сейчас оккупированы", - сказал Президент.
По его словам, в мирное время этот вопрос парламентарии могли бы быстро проголосовать в том числе и ради украинцев, которые имеют украинские корни, но живут в США, в Канаде, в ЕС и тому подобное.
"Это вопрос очень сложный именно потому, что есть паспортизация. И некоторые граждане, которые имеют другие гражданства, могут через этот закон принять украинское (гражданство - ред.)... Актуальный вопрос, но из-за сложности, которые я назвал, нам надо выстроить такое законодательство относительно двойного гражданства - оно не может быть универсальным" , - отметил Глава государства.
Он добавил, что подход должен быть отдельным для каждой общины и страны.
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Комментарии к статье «Зеленский объяснил, почему Украина не вводит двойное гражданство»
Вопрос о введении двойного гражданства в Украине является сложным из-за российской оккупации и как следствие паспортизации украинских граждан.