Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября

Дата нового туристического полета с гражданскими пассажирами в космос на корабле New Shepard от компании Blue Origin состоится 12 октября текущего года. Об этом сообщили в пресс-службе Blue Origin.

“Сегодня компания Blue Origin объявила, что 18-я миссия New Shepard, NS-18 стартует во вторник, 12 октября, и доставит в космос и обратно четырех астронавтов, включая доктора Криса Бошуизена, бывшего инженера NASA и соучредителя Planet Labs, и Глена де Врис, вице-председателя подразделения Life Sciences & Healthcare компании Dassault Systèmes и соучредителя Medidata. О двух других астронавтов будет объявлено в ближайшие дни”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что этот полет состоится после первого полета человека на корабле Blue Origin , произошедшего 20 июля. Тогда в полете на корабле приняли участие Джефф Безос, его брат Марк Безос, пионер авиации Уолли Фанк и первый клиент Blue Origin Оливер Демени.

Прямая трансляция запуска космического корабля начнется в 16:30 по киевскому времени 12 октября.

Корабль New Shepard будет стартовать с площадки № 1 в Западном Техасе.