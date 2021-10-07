Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера

|7 октября 2021
|Просмотров: 66
|
Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, сообщает корреспондент УНН.
"За" отставку проголосовало 284 нардепа.
Следует добавить, что заседание вел народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев - вчера его выбрали среди кандидатур нардепов, которые не подписывали предложения об отставке Разумкова.
Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.
Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая прошла в Трускавце 2-3 октября.
4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.
5 октября нардепы проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний сроком на два дня. Инициатива была внесена и поддержана фракцией "Слуга народа", группами "Доверие" и "Партия "За будущее".
Как пояснил позже нардеп Данил Гетманцев, основанием отстранения стало невнесение в повестку дня пленарной недели во время Согласительного совета законопроектов монобольшинства, что является якобы нарушением Регламента. После отстранения Разумкова председательствовал на пленарных заседания Руслан Стефанчук. Кроме того, из-за отсутствия утвержденной на Согласительном совете повестки дня нардепы не могли рассматривать законопроекты, а рассматривали исключительно вопросы, не требующие рассмотрения в комитетах и дополнительного внесения в повестку дня: например, переименование и изменение границ населенных пунктов.
Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.
Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, его уже передано народным депутатам.
Главным кандидатом на пост спикера парламента называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
— 7 октября 2021 —
Так называемые "желтые" COVID-сертификаты в приложении "Дия" уже доступны для пользователей смартфонов на Android. Такой сертификат можно получить уже после первой прививки от COVID.
— 7 октября 2021 —
"Укрзализныця" не планирует поднимать цены на билеты для пассажиров в следующем году. Кроме того, возможно, появятся некоторые промо-тарифы.
— 7 октября 2021 —
Группа американских и индийских ученых выяснила, что природное соединение фенхол, содержащееся в листьях базилика, может защитить мозг от болезни Альцгеймера. Результаты их работы были опубликованы на портале Frontiers, сообщает ScienceDaily.
— 7 октября 2021 —
Караоке-система EVOBOX предназначена для взыскательных клиентов, которым нужно первоклассное оборудование для вокальных тренировок и домашних вечеринок. В EVOBOX воплощены последние разработки индустрии караоке и добавлены авторские функции.
Приветствую, гость! Вход
7 октября 2021
• "Желтые" COVID-сертификаты в "Дие" уже доступны на Android: как их получить
• "Укрзализныця" не будет поднимать цены на билеты в 2022 году
• Назван продукт, защищающий от болезни Альцгеймера
• Обзор системы EVOBOX: профессиональные функции, воплощенные в караоке для дома
• Украинский язык стал официальным в муниципалитете в Бразилии
• Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
5 октября 2021
• Украина останется в зеленом списке ЕС
• Первый украинский ледокол пришвартовался в Одессе - после техосмотра ему дадут имя и отправят в Антарктиду
• На туристических маршрутах в шахтах "Артемсоль" появится Wi-Fi
• В футболе грядёт революция? ФИФА уже тестирует новые правила
• Штраф или тюрьма до 8 лет: какая может быть ответственность за подделку COVID-сертификатов
• То, что нужно знать про микроволновку
• Объявлены лауреаты Нобелевской премии 2021 года по физике
• В Славянске из-за вспышки COVID закрыли на карантин центр реабилитации детей
2 октября 2021
• Растет объем денежных переводов в Украину
• Гривна вошла в десятку самых прибыльных валют
• МВД после покушения на Шефира хочет подключить все камеры наблюдения к единой системе
• Crazy Monkey - лучший слот, чтобы играть в казино Джой
• В США успешно прошли испытания таблеток от COVID
• Украина заняла девятое место в мире по новым случаям COVID-19
30 сентября 2021
• Футбол 1. Где смотреть онлайн в прямом эфире бесплатно
• Тарифы на тепло для юрлиц и бюджетных учреждений вырастут с октября из-за подорожания газа
28 сентября 2021
• Украинка получила титул самой красивой мамы Европы
• Украина попала в список "частично свободных" стран в Интернете
• Новый туристический полет Blue Origin в космос состоится 12 октября
• УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги
• Как будут работать школы в "красной" зоне карантина: ответ МОН
• Ощадбанк объявил о закрытии неактивных счетов: что нужно для снятия средств
• Безопасность детей в интернете и родительский контроль: Google представил в Украине новый сайт с советами для родителей
• Приложение "Дия" активно используют 7 млн украинцев, - Федоров
• Реванш Усик - Джошуа может пройти в Киеве, но есть ряд условий
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера»
Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, сообщает корреспондент УНН.