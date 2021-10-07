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Бездумная исполнительность

Рада отправила Разумкова в отставку с поста спикера
7 октября 2021 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, сообщает корреспондент УНН.

"За" отставку проголосовало 284 нардепа.

Следует добавить, что заседание вел народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев - вчера его выбрали среди кандидатур нардепов, которые не подписывали предложения об отставке Разумкова.

Инициатором отставки Разумкова официально стал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия - он обратился за подписными листами, которые необходимы для запуска процедуры отставки председателя ВР.

Подписи начали собирать во время так называемой Большой фракции СН, которая прошла в Трускавце 2-3 октября.

4 октября Разумков заявил о начале процедуры отзыва.

5 октября нардепы проголосовали за отстранение Разумкова от ведения пленарных заседаний сроком на два дня. Инициатива была внесена и поддержана фракцией "Слуга народа", группами "Доверие" и "Партия "За будущее".

Как пояснил позже нардеп Данил Гетманцев, основанием отстранения стало невнесение в повестку дня пленарной недели во время Согласительного совета законопроектов монобольшинства, что является якобы нарушением Регламента. После отстранения Разумкова председательствовал на пленарных заседания Руслан Стефанчук. Кроме того, из-за отсутствия утвержденной на Согласительном совете повестки дня нардепы не могли рассматривать законопроекты, а рассматривали исключительно вопросы, не требующие рассмотрения в комитетах и дополнительного внесения в повестку дня: например, переименование и изменение границ населенных пунктов.

Народные депутаты 5 октября включили в повестку дня пленарного заседания на 7 октября вопрос об отставке председателя ВР Дмитрия Разумкова с должности и поручили Счетной палате провести финансовую проверку выполнения сметы Верховной Рады в текущем году.

Счетная палата, по обнародованной 6 октября информации представительницы "Слуги народа" Евгении Кравчук, еще накануне, 5 октября, утвердила заключение о результатах выполнения сметы Верховной Рады в январе-августе 2021, его уже передано народным депутатам.

Главным кандидатом на пост спикера парламента называют первого вице-спикера Руслана Стефанчука.
По материалам: УНН

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Верховная Рада отозвала Дмитрия Разумкова с должности председателя парламента, сообщает корреспондент УНН.

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