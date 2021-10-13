Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении Томаш Менцин, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На церемонии присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Шарль Мишель сообщил, что с 2017 года в ЕС было осуществлено более 50 миллионов безвизовых визитов из Украины.

“Новое соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве открывает рынок для бюджетных авиакомпаний и предлагает гораздо больше возможностей для обменов и посещений”, — добавил он.

Как рассказали УНН в Офисе вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, эффект от сделки заключается, среди прочего, в улучшении эффективности и безопасности полетов, росте конкуренции и, за счет этого, повышении комфорта, в то время как цены будут иметь тенденцию к снижению.

Так, благодаря подписанию соглашения, украинцев ждет ряд преимуществ, в частности:

Постепенно увеличится количество авиаперевозчиков на международных и внутренних рейсах.

Работать будет больше аэропортов, до и с Украины будет больше рейсов.

Больше комфорта в аэропортах.

Европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние украинские рейсы, которые также станут более доступными.

Украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках ЕС, если хотя бы одна точка маршрута находится в Украине.

Соглашение вступит в силу в два этапа.