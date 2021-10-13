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Бездумная исполнительность

Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"
13 октября 2021 Просмотров: 65 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.

Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении Томаш Менцин, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

На церемонии присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее Шарль Мишель сообщил, что с 2017 года в ЕС было осуществлено более 50 миллионов безвизовых визитов из Украины.

“Новое соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве открывает рынок для бюджетных авиакомпаний и предлагает гораздо больше возможностей для обменов и посещений”, — добавил он.

Как рассказали УНН в Офисе вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, эффект от сделки заключается, среди прочего, в улучшении эффективности и безопасности полетов, росте конкуренции и, за счет этого, повышении комфорта, в то время как цены будут иметь тенденцию к снижению.

Так, благодаря подписанию соглашения, украинцев ждет ряд преимуществ, в частности:

  • Постепенно увеличится количество авиаперевозчиков на международных и внутренних рейсах.
  • Работать будет больше аэропортов, до и с Украины будет больше рейсов.
  • Больше комфорта в аэропортах.
  • Европейские авиакомпании смогут осуществлять внутренние украинские рейсы, которые также станут более доступными.
  • Украинские авиакомпании смогут претендовать на осуществление сложных перевозок в рамках ЕС, если хотя бы одна точка маршрута находится в Украине.

Соглашение вступит в силу в два этапа.
По материалам: УНН

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Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.

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