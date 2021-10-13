Украина и ЕС подписали соглашение об "открытом небе"

|13 октября 2021
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Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.
Документ подписали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, посол председательствующей в ЕС Словении Томаш Менцин, и вице-президент Европейской комиссии, высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
На церемонии присутствовали Президент Украины Владимир Зеленский, Президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее Шарль Мишель сообщил, что с 2017 года в ЕС было осуществлено более 50 миллионов безвизовых визитов из Украины.
“Новое соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве открывает рынок для бюджетных авиакомпаний и предлагает гораздо больше возможностей для обменов и посещений”, — добавил он.
Как рассказали УНН в Офисе вице-премьер-министра по вопросам евроинтеграции, эффект от сделки заключается, среди прочего, в улучшении эффективности и безопасности полетов, росте конкуренции и, за счет этого, повышении комфорта, в то время как цены будут иметь тенденцию к снижению.
Так, благодаря подписанию соглашения, украинцев ждет ряд преимуществ, в частности:
Соглашение вступит в силу в два этапа.
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Представители Украины и ЕС сегодня в Киеве подписали соглашение о совместном авиационном пространстве между нашим государством и Европейским союзом.