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Фотофакт

Бездумная исполнительность

В "Дие" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании ПЦР-тестов
1 ноября 2021 Просмотров: 67 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В приложении "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства цифровой трансформации Украины Михаила Федорова.

По его словам, "Дия" и лаборатории "ДИЛА", "Эскулаб", "Смартлаб" и "Днипролаб" начинают бета-тестирование COVID-сертификатов на основании результатов ПЦР-тестов.

"Если вы в последние 72 часа сделали ПЦР в этих лабораториях, то тестируйте, как генерируется сертификат, и присылайте свой фидбек", - написал министр.

Регистрация на бета-тестирование нового вида COVID-сертификата в "Дие" доступно по ссылке: team.diia.gov.ua.

Министр отметил, что после завершения бета-тестирования в приложении можно будет подтянуть ПЦР-тесты и других лабораторий. Ведомство вместе с Минздравом и Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ) работает над их подключением.

"Сертификат будет действовать 72 часа. Только не забывайте обновлять "Дию", - напомнил Федоров.

Отметим, за последние 4 дня в приложении и на государственном портале "Дия" сертификаты о вакцинации сгенерировали 1 миллион украинцев.
По материалам: РБК-Украина

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В приложении "Дия" появилась возможность получить COVID-сертификат на основании результата ПЦР-теста. На первом этапе функция работает в режиме бета-тестирования.

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